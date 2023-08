Puigdemont exige al PSOE «hechos comprobables antes de comprometer ningún voto»

El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha avisado al PSOE que Junts per Catalunya necesitará «hechos comprobables» antes de comprometer ningún voto para investirlo o para conformar la Mesa de la cámara. A poco más de 24 horas de la constitución del Congreso, todavía no se sabe cómo se configurará la nueva Mesa y los votos de los siete diputados de Junts continúan al aire. Son votos decisivos que Carles Puigdemont ha insistido en los últimos días que no regalarán. En un tweet este miércoles, el presidente al exilio ha asegurado que «los puntos cardinales de la posición de Junts no han variado» a pesar de las «presiones y carrerillas» a que ha sido sometido Junts. También ha denunciado «algún insulto que se los descontrola» y ha insistido que «no tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles». «Toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni nos enfrían», ha advertido el eurodiputado de Junts.

Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se'ls descontrola. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 16, 2023 El tuit del presidente al exilio, Carles Puigdemont, donde pide «hechos comprobables» al PSOE a solo 24 horas de la constitución de la Mesa del Congreso / Twitter

«Profunda desconfianza» en los partidos políticos españoles

«No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quienes siempre las incumple», ha continuado el presidente Puigdemont, que ha lamentado que el sistema «político y mediático» español hable de «chantaje» de Junts. «Es un error que revela hasta qué punto ignoran, sea por desinterés o sea por soberbia, la realidad que nos ha llevado hasta aquí», ha afirmado Puigdemont. A pesar de que los mensajes llegan con cuentagotas por parte de Junts, que prefiere mantener en silencio las negociaciones, el presidente al exilio ha vuelto a manifestar este miércoles la «profunda desconfianza basada en hechos reales» hacia los partidos españoles. «No desaparecerá por un acuerdo y un desacuerdo no la hará más profunda», ha advertido.