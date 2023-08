Cursa dels partits pels llocs de segon nivell de la Mesa del Congrés

La presidència de la Mesa del Congrés, que es constituirà aquest dijous a les deu del matí, es dirimirà entre la candidata socialista, Francina Armengol, i Cuca Gamarra, que molt probablement serà la persona designada pel partit popular, que aquesta tarda reuneix el grup parlamentari per prendre una decisió. A banda d’això, hi ha un segon nivell de negociació per a les quatre vicepresidències i les quatre secretaries, i aquí el PSOE, Sumar i Vox ja han reclamat els seus llocs a socialistes i populars respectivament.

Els socialistes, que aquest matí han reunit el seu grup parlamentari, s’han decantat per la presidenta del PSOE de Madrid, Isaura Leal, com a candidata per aconseguir una de les quatre secretaries de la Mesa del Congrés. Per la seva banda, el sevillà Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, serà proposat per continuar com a vicepresident de la Cambra.

Sumar també ha anunciat els seus candidats per a la Mesa. Segons ha informat la mateixa Yolanda Díaz en una reunió amb el grup parlamentari, el partit proposarà que la diputada per Cadis Esther Gil ocupi una vicepresidència i el dirigent dels comuns Gerardo Pisarello repeteixi com a secretari, càrrec que ja va ocupar durant la passada legislatura amb Unides Podem.

La vicepresidenta espanyola en funcions, en una intervenció en obert davant dels 31 diputats del seu grup, s’ha mostrat esperançada que “les coses vagin bé” demà per al bloc progressista en la conformació de l’òrgan de govern de la cambra. De fet, ha dit que és “optimista” amb les negociacions per a la Mesa del Congrés i, en aquest sentit, ha assenyalat que “el senyor Jaume Asens i jo mateixa estem negociant amb discreció i al màxim nivell” amb la formació de Carles Puigdemont.

Santiago Abascal (Vox); Yolanda Díaz (Sumar), i Pedro Sánchez (PSOE), abans del debat / Eduardo Parra – Europa Press

Vox també aixeca el dit

El president de Vox, Santiago Abascal, ha confirmat aquest dimecres que estan negociant els càrrecs a la Mesa amb els populars i ha apuntat una possible vicepresidència. “No seria raonable que, sent la tercera força, en quedéssim fora”, ha afirmat. En canvi, el líder del partit d’extrema dreta ha refredat les possibilitats d’una investidura favorable d’Alberto Núñez Feijóo, malgrat haver-li donat els vots incondicionals, perquè, segons ell, “amb prou feines hi ha alternatives factibles a la constitució d’un govern de destrucció nacional”.