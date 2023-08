Sánchez es compromet a promoure el català a les institucions europees

El president del govern espanyol en funcions i candidat a la presidència, Pedro Sánchez, ha fet un gest cap a l’independentisme després d’una reunió al Congrés on ha confirmat que es presentarà a la sessió d’investidura per ser reelegit. Sánchez ha promès que promourà l’ús de les llengües cooficials a les institucions comunitàries durant la presidència espanyola de la Unió Europea. Aquesta és una de les demandes més repetides de l’independentisme i una mesura amb la qual Sánchez pretén seduir Junts per Catalunya, que té set vots que seran decisius per investir de nou Pedro Sánchez o bloquejar el Congrés espanyol.

De fet, Sánchez ha fet aquest anunci menys de 24 hores abans de la constitució del Congrés i en plena incertesa sobre com es compondrà la Mesa. A més, aquest gest de Sánchez arriba justament després que el president a l’exili, Carles Puigdemont, li hagi exigit “fets comprovables abans de comprometre cap vot”. Sánchez ha dit que Espanya “parla en castellà, però també en català, euskera i gallec” i que, per tant, cal “fer més” per aquestes llengües.

Un gest que arriba 24 hores abans de la constitució de la Mesa del Congrés

En aquest sentit, ha assegurat que impulsarà l’ús de les llengües cooficials aprofitant la seva presidència europea. El president espanyol en funcions sap que necessita fer gestos amb els partits independentistes si vol ser reelegit i així ho ha fet justament 24 hores abans de la constitució de la Mesa del Congrés, per a la qual els socialistes han proposat a Francina Armengol, expresidenta de les Illes Balears.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, durant la campanya per a les eleccions del 23-J / PSOE

En paral·lel, en aquesta reunió amb socialistes, Sánchez ha lamentat que el PP hagi “dinamitat” els ponts que condueixen als pactes” i els ha reclamat que no “pressionin” el Rei espanyol per a la seva investidura.