Una altra incidència augmenta el caos Rodalies i Capella torna a demanar el traspàs

El descarrilament d’un tren aquest passat dimarts a Sitges ha desencadenat el caos en la línia R2 Sud, R12, R15, R16 i R17, tot i que la circulació ja s’ha restablert. Aquest dimecres al matí la situació ha començat a recuperar la normalitat, tot i que els forts retards ocasionats pel descarrilament dificulten la circulació normal. Ara bé, aquest mateix matí una nova incidència que s’ha produït entre Gavà i el Prat i que afecta l’R2 i l’R2 Sud ha tornat a revifar el caos. En aquests moments s’estan provocant retards de 30 minuts, ja que només funciona una via de l’R2 Sud entre Vilanova i Garraf. Així doncs, mentre els operaris treballen per recuperar la circulació perduda en l’altra via afectada pel descarrilament, un nou front d’incidències neix a Rodalies.

Aquest caos de retards i problemes ha aparegut mentre la consellera de Territori, Ester Capella, reclamava de nou el traspàs del control del servei de Rodalies. Capella ha tornat a declarar-ho aquest matí arran de l’incident d’ahir al matí, però les seves demandes encara adopten més força amb el nou incident d’aquest matí: “Les incidències són una constant des de fa anys i panys per una manca d’inversió històrica”, critica Capella. El motiu pel qual la responsable de la cartera reitera una vegada més sobre aquesta qüestió és que està convençuda que hi ha una “voluntat manifesta de no invertir” per part del govern espanyol en aquesta qüestió, cosa que enquista encara més el problema latent amb Rodalies.

La consellera de Territori, Ester Capella / ACN

Incidents en 8 de cada 10 dies

Durant les declaracions d’aquest dimecres al matí, Capella ha posat especial èmfasi en el fet que hi ha incidents al servei de trens de Catalunya en vuit de cada deu dies, és a dir, un elevadíssim nombre d’incidències que dificulten el bon funcionament del servei de transport. En aquest sentit, Capella lamenta que els problemes siguin “múltiples i variats”, és a dir que es produeixin tant a les vies com en la maquinària del transport: “Deixin que ens ho fem nosaltres, que segurament els trens seran molt més puntuals perquè no hi haurà incidències ni a les vies ni a les màquines”, etziba la consellera.