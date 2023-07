Capella pressiona l’Estat a firmar els convenis per fer obres a l’N-260

La consellera de Territori, Ester Capella, ha volgut tornar a posar pressió aquest dilluns a l’Estat perquè firmin “de forma immediata” els convenis que permetran a la Generalitat estudiar, licitar i dur a terme les obres de l’N-260, una carretera d’àmbit nacional. Així ho ha explicat aquest dilluns des de Soriguera, al Pallars Sobirà, tot just al costat de la via a la qual fa referència el projecte. Els diversos projectes de millora pretenen respondre a les reclamacions dels veïns del territori principalment afectat, és a dir, els que passen per la demarcació de Lleida, a les comarques de l’Alt Pirineu.

Després que la setmana passada la ministra de Transport, Raquel Sánchez, afirmés que caldria preparar un calendari per a la firma dels acords de, com a mínim, quatre mesos, Capella considera que es tracta d’una “excusa” per no complir amb el que es va comprometre a fer. En aquest sentit, la consellera considera que “si hi ha voluntat política, demà mateix podem signar els convenis”. Amb la firma d’aquests convenis, la Generalitat podria tirar endavant diversos projectes, com ara aquestes millores a l’N-260, o un nou projecte de remodelació de l’N-II.

La consellera de Territori, Ester Capella, fent un parlament a tocar de la carretera N-260 amb diverses autoritats / ACN

Un cop l’acord s’hagi fet oficial i les dues executives hagin signat el conveni, la Generalitat rebrà un total de 260 milions d’euros de l’Estat per a tirar endavant el projecte de millora de l’N-260. Tot i que es tracta d’un projecte de millorar que no és especialment vistós, Capella considera que les reformes pretenen “millorar la cohesió i l’equilibri territorial” de la zona i, al mateix moment, facilitar les comunicacions entre les poblacions de la comarca.

Una exigència reiterada

De la mateixa manera que aquest dilluns la consellera de Territori ha reclamat la firma del conveni d’infraestructures, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir-li a la ministra Sánchez que firmés els documents d’una vegada per totes. Un cop tots dos executius hagin tancat el pacte, la Generalitat rebrà una transferència de 914 milions d’euros per a invertir en projectes d’infraestructures.