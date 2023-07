Els comuns se centren ara en un pacte pel nou finançament de Catalunya

Els comuns encaren la recta final per a les eleccions espanyoles d’aquest diumenge centrant-se en un pacte pel nou finançament de Catalunya. Així ho ha explicat aquest dilluns la cap de llista de Sumar-En Comú Podem a Barcelona, Aina Vidal, que assegura que el poble català pateix “un problema greu de finançament”, motiu pel qual, en la pròxima legislatura serà una prioritat renovar-lo. En aquest sentit, Vidal apunta que el sistema actual de Catalunya “està caducat des de l’any 2014, la qual cosa és una autèntica barbaritat”. Per als comuns, aconseguir un nou pacte de finançament català és una prioritat, però no només es volen centrar en Catalunya, ja que consideren que el sistema de finançament també afecta negativament el País Valencià.

Vidal s’ha referit a aquest punt després que La Vanguardia hagi publicat les dades de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) en les quals queda palès que Catalunya rep menys diners que la mitjana d’Espanya. De fet, concretament, la Generalitat rep 38 euros menys per cada habitant, mentre que la Comunitat de Madrid en rep 166 més.

La candidata per Barcelona de Sumar-En Comú Podem al Congrés Aina Vidal / ACN

Durant l’acte d’aquest dilluns al migdia, Vidal també ha volgut comentar la possibilitat que el govern espanyol recorri al Tribunal Constitucional (TC) la Llei de mesures extraordinàries per fer front a la situació excepcional de la sequera. Vidal titlla la disputa oberta entre les administracions de “controvèrsia tècnica” per determinar qui pot adjudicar obres pel procediment urgent i confia que “la taula de diàleg” permetrà que s’arregli.

Frenar a les dretes

Quan queda poc menys d’una setmana per al 23-J, Vidal ha reafirmat el seu discurs que cal “un govern de progrés per anar avançant” i evitar que les dretes irrompin per la porta gran: “Ningú a casa nostra no es pot creure que ens pot anar bé amb un govern del PP amb Santiago Abascal de vicepresident”, insisteix. Davant l’opció de votar a algun partit independentista, Vidal considera que votar segons quins partits a Catalunya, referint-se a Junts, és “una autèntica moneda a l’aire”.