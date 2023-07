Arrenca una temporada de collita a Ponent marcada per la sequera

Els productors de pera llimonera de Ponent han donat el tret de sortida a la temporada de collita, una temporada marcada per a la situació d’excepcionalitat que vivim arran de la sequera, les fortes temperatures que colpegen el territori català i la falta de mà d’obra al camp. Tot i que pel que fa a volum de producció es preveu una campanya “normal”, les condicions extremes que travessen Catalunya ja han deixat les primeres conseqüències. Les restriccions d’aigua a les finques regades pels canals d’Urgell i Segarra-Garrigues han fet que la fruita quedi amb uns calibres més petits del normal que, de fet, no arriben al tamany mínim per a poder-se comercialitzar.

Enguany preveuen poder repuntar les males collites dels darrers dos anys fruit de les gelades, però sí que és cert que per poder afrontar les previsions de producció els cal aconseguir més mà d’obra, unes mans que, de moment, el sector no troba. De la mateixa manera que la fruita d’algunes finques ha crescut menys del que s’esperava, des del sector confien que aquesta tònica no es repeteixi a tot Ponent perquè alguns arbres han disposat d’aigua durant tota la primavera.

Tres peres amb la pell cremada pel sol i les altes temperatures / ACN

Preocupació per la calor

A banda dels problemes ocasionats per la sequera, les altes temperatures que acompanyen l’onada de calor també estan provocant diverses cremades a les fruites, cosa que fa que la fruita s’hagi de llençar perquè ja no és bona comercialment i es pot podrir abans d’hora. Des de les organitzacions agràries Asaja i Unió de Pagesos (UP) alerten que ja hi ha camps on l’afectació de la calor escala fins al 30%.

La tercera preocupació que envolta aquesta temporada de collites és la falta de personal. En aquest sentit, des d’Unió de Pagesos avisen que estan tenint problemes per cobrir els 30.000 llocs de treball que habitualment conformen la campanya agrària de Ponent. Per poder cobrir la mà d’obra necessària, des d’Unió de Pagesos insten al govern espanyol a regularitzar la situació de persones migrants perquè puguin treballar: “Entenem que la gent s’ha de poder guanyar la vida i la manera de fer-ho és que tinguin papers”.