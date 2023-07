Divisió d’opinions sobre Rússia a la cimera de la UE i l’Amèrica Llatina

Aquest dilluns ha sigut el tret de sortida de la cimera conjunta entre els líders de la Unió Europea (UE) i la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Del Carib (CELAC). Una trobada internacional que s’ha caracteritzat per les diverses opinions sobre la condemna a la invasió russa d’Ucraïna i el llegat colonial europeu. De fet, aquestes petites diferències entre els líders mundials fa que el text puguin no acabar arribant a bon port. El president del Consell Europeu, Charles Michel, s’ha mostrat “optimista” i creu que arribaran a posar-se d’acord sobre unes declaracions “ambicioses” que facin front als conflictes internacionals.

Sabem que hi ha diferents opinions i sensibilitats, però farem tot el possible per a donar suport a la idea que una pau justa es basa en el respecte a principis de justícia i de la Carta de Nacions Unides”, explica Michel, qui ha volgut afegir que “ningú vol donar lliçons a ningú” i que les converses amb Iberoamèrica i el Carib es fa amb “esperit de respecte mutu”. El president del Consell Europeu ha volgut ressaltar que durant aquesta cimera conjunta s’abordarà amb els socis de Llatinoamèrica el suport a Ucraïna i es posarà de manifest que una victòria de Rússia representa un “perill per a la resta del món”.

Abordar el llegat històric

Un dels punts de concòrdia entre els diversos estats és el llegat històric europeu. Des de la CELAC, el president de l’organització, Ralph Gonsalves, ha insistit que aquest serà un dels principals punts que volen que es tractin durant la cimera. A banda de deixar clara aquesta premissa, Gonsalves ha volgut treure ferro a la divisió d’opinions entre els països sobre la qüestió d’Ucraïna: “Cal entendre això: els països voten individualment en Nacions Unides, però altres s’abstenen o prenen una altra posició i tenim que una posició i llenguatge de consens”, sentencia.