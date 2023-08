Restableixen la circulació de trens al Garraf per una via i continuen els retards

El descarrilament d’un tren Talgo sense viatgers a Sitges aquest dimarts al matí ha provocat aquest dimecres el caos en la línia R2 Sud, R12, R15, R16 i R17, tot i que la circulació ja s’ha restablert. Poc després de les deu del matí, Renfe ha habilitat una via perquè els trens tornin a circular entre Vilanova i la Geltrú i Garraf. Com que només hi ha una via lliure, els retards continuen. Per causes que encara s’investiguen, el comboi va descarrilar aquest dimarts al matí i ha provocat el caos en aquestes estacions fins a mitjans de matí d’aquest dimecres. Un cop restablerta la circulació -tot i que no solucionada del tot la incidència, en la que continuen treballant els tècnics d’Adif- per l’R2 Sud hi circulen dos trens per hora i sentit entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders amb parada en totes les estacions. Entre Garraf i Barcelona circulen quatre trens per hora i sentit.

En els serveis regionals es manté l’oferta habitual, tot i que amb increment de temps de viatge, i en els trens Intercity es circularà per la via convencional com es fa habitualment.

En paral·lel, per donar resposta a les necessitats dels viatgers mentre no es normalitza la circulació, Renfe manté en marxa el dispositiu alternatiu perquè arribin al seu destí. Per als trens de l’R2 Sud i els regionals, Renfe ha posat un servei ferroviari entre Barcelona i Garraf. A més, ha posat un servei alternatiu per carretera entre Garraf i Vilanova i la Geltrú i un servei amb tren entre Vilanova i la Geltrú i sentit sud.

La incidència ha afectat les línies R2 Sud, R12, R15, R16 i R17 i els trens de llarga distància, per la qual cosa les alternatives que s’han plantejat són diverses. Mentre duri l’afectació pel descarrilament, els viatgers també poden utilitzar autobusos des de Castelldefels fins a Vilanova i la Geltrú, i els passatgers de Cambrils s’estan desviant en trens d’alta velocitat.

Indignació entre els viatgers

Els passatgers afectats per l’aturada de circulació provocada pel descarrilament d’un tren Talgo s’han mostrat indignats aquest matí de dimecres en declaracions a l’ACN. “Porto una hora per fer una parada”, s’ha queixat del transport alternatiu una de les viatgeres, Cristina Millán, que volia anar de Cubelles a l’Hospital de Bellvitge. Millán ha fet cua a l’estació de Vilanova i la Geltrú per poder agafar un autobús fins a Castelldefels, on haurà de tornar a agafar un tren. Altres usuaris de Renfe s’han queixat de la falta d’informació i de la mala organització per enfrontar aquesta situació en un dia feiner.

Cues a l’estació de Vilanova i la Geltrú pel descarrilament d’un tren / ACN

Una zona amb molts incidents

Aquest incident se suma al del passat dia 11 d’agost, quan un tren va quedar avariat al túnel entre Sitges i el Garraf i va provocar retards importants a sis línies de Rodalies i regionals. L’incident, a més, va fer que una cinquantena de passatgers quedessin atrapats al tren aturat. Prèviament, el 4 d’agost hi va haver un atropellament a la mateixa zona, després que una persona intentés travessar les vies per una zona de pas no autoritzat entre les estacions de Sitges i el Garraf. L’accident va obligar a tallar una de les dues vies i els trens van haver de circular per l’altra, provocant retards de fins a 45 minuts a l’R2 Sud.