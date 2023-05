Desconfiança dels usuaris de l’R2 Sud: “Demà tornarà a fallar”

L’R2 Sud de Rodalies de Catalunya ha recuperat aquest dissabte el servei habitual després de dinou dies d’afectacions per una avaria les causes de la qual encara són desconegudes. Aquesta avaria a l’estació de Gavà ha tingut la línia semiaturada durant dues setmanes i aquest dissabte els usuaris han celebrat el retorn a la normalitat tot i que han mostrat la seva desconfiança sobre el fet que dilluns la línia funcioni correctament. Malgrat l’alleujament per tornar a tenir el servei de Rodalies disponible, diversos usuaris amb qui ha parlat l’Agència Catalana de Notícies asseguren que no les tenen totes sobre la normalitat del servei en els pròxims dies.

“A mi no em dona cap alegria pensar que funciona el tren, sé que demà tornarà a fallar”, ha assegurat amb resignació i contundència l’Adriana Tortosa des de l’estació de Gavà. Els usuaris amb qui ha pogut parlar l’ACN asseguren que les últimes setmanes han estat “caòtiques” i han provocat un daltabaix en les seves agendes, ja que amb el bus habilitat per Renfe “trigaven el doble” a fer el mateix trajecte. “M’he hagut de carregar de paciència, plorar molt, demanar perdó a la feina i a vegades agafar el taxi”, ha explicat Tortosa, una de les usuàries afectades per aquesta avaria a l’R2 Sud.

Rodalies presenta incidències gairebé cada dia: es deuen als trens, les infraestructures, els actes vandàlics i els atropellaments en aquest ordre / Renfe

Una avaria que ha tret del calaix el debat sobre el traspàs de Rodalies

Aquesta avaria a Gavà ha servit als partits independentistes per tornar a demanar el traspàs integral de Rodalies i treure del calaix aquest debat. La Generalitat ha carregat contra Renfe i Adif i ha exigit que s’acabin els tràmits perquè la xarxa de Rodalies pugui ser gestionada des de Catalunya i no des de Madrid. La Moncloa ha fet com qui sent ploure i tot i que la ministra Raquel Sánchez ha estat reprovada dues vegades ha defensat la seva gestió i la inversió “mai vista” en Rodalies. En plena campanya electoral per les municipals i autonòmiques en algunes comunitats del pròxim diumenge 28 de maig, els governs català i espanyol han trobat en Rodalies un nou debat on enfrontar-se.