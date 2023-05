Desconfianza de los usuarios de la R2 Sur: «Mañana volverá a fallar»

La R2 Sur de Cercanías de Cataluña ha recuperado este sábado el servicio habitual después de diecinueve días de afectaciones por una avería, las causas de la cual todavía son desconocidas. Esta avería en la estación de Gavà ha tenido la línea semiparada durante dos semanas y este sábado los usuarios han celebrado el retorno a la normalidad, a pesar de que han mostrado su desconfianza sobre el hecho de que lunes la línea funcione correctamente. A pesar del alivio para volver a tener el servicio de Cercanías disponible, varios usuarios con quienes ha hablado la Agencia Catalana de Noticias (ACN) aseguran que no las tienen todas sobre la normalidad del servicio en los próximos días.

«A mí no me da ninguna alegría pensar que funciona el tren, sé que mañana volverá a fallar», ha asegurado con resignación y contundencia Adriana Tortosa desde la estación de Gavà. Los usuarios con quienes ha podido hablar el ACN aseguran que las últimas semanas han sido «caóticas» y han provocado un descalabro en sus agendas, puesto que con el bus habilitado por Renfe «tardaban el doble» en hacer el mismo trayecto. «Me he tenido que cargar de paciencia, llorar mucho, pedir perdón en el trabajo y a veces coger un taxi», ha explicado Tortosa, una de las usuarias afectadas por esta avería a la R2 Sur.

Cercanías presenta incidencias casi cada día: se deben en los trenes, las infraestructuras, los actos vandálicos y los atropellos en este orden / Renfe

Una avería que ha sacado del cajón el debate sobre el traspaso de Cercanías

Esta avería en Gavà ha servido a los partidos independentistas para volver a pedir el traspaso integral de Cercanías y sacar del cajón este debate. La Generalitat ha cargado contra Renfe y Adif y ha exigido que se acaben los trámites para que la red de Cercanías pueda ser gestionada desde Cataluña y no desde Madrid. La Moncloa ha hecho como quien siente llover y a pesar de que la ministra Raquel Sánchez ha sido reprobada dos veces ha defendido su gestión y la inversión «nunca vista» en Cercanías. En plena campaña electoral por las municipales y autonómicas en algunas comunidades del próximo domingo 28 de mayo, los gobiernos catalán y español han encontrado en Cercanías un nuevo debate donde enfrentarse.