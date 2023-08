Descarrila un tren a Sitges i causa retards en 6 línies de Rodalies

Un tren Talgo València-Barcelona que anava sense passatgers ha descarrilat aquest diumenge a les 09.50 hores a l’estació de Sitges (Barcelona) sense causar ferits. Renfe ha informat que de moment es desconeixen les causes de l’incident, que ha obligat a interrompre la circulació entre Vilanova i la Geltrú i Garraf.

Adif, per la seva banda, ha comunicat que el descarrilament ha inutilitzat les dues vies, perquè han quedat interceptades. En aquests moments, Renfe i Adif han activat els seus equips tècnics per encarrilar el tren, una operació que es preveu complexa, i treballen per oferir un transport alternatiu per carretera per als viatgers afectats.

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat, d’emergències en transport de viatgers per ferrocarril, I ha comunicat que la incidència afecta sis línies -l’R2Sud, R12, 13, 15, 16 i 17- i els trens de llarga distància. Rodalies Catalunya, per la seva banda, ha informat que, de moment, no hi ha alternativa de transport i que s’està gestionant el transport alternatiu per carretera.

Viatgers agafen el servei de bus alternatiu de Rodalies a Castellbisbal / ACN

Segon incident en quatre dies

Aquest incident se suma al que hi va haver el passat dia 11 d’agost quan un tren va quedar avariat al túnel entre Sitges i el Garraf i va provocar retards importants a sis línies de Rodalies i regionals. L’incident va provocar que una cinquantena de passatgers quedessin atrapats al tren aturat.

A més, el passat 4 d’agost hi va haver un atropellament a la mateixa zona. Cap a les 14.15, una persona va intentar travessar les vies per una zona de pas no autoritzat entre les estacions de Sitges i el Garraf i va ser envestida pel tren. L’accident va obligar a tallar una de les dues vies i els trens van haver de circular per l’altra, provocant retards de fins a 45 minuts a l’R2 Sud. Els tècnics de Rodalies van haver d’esperar que l’autoritat judicial autoritzés l’aixecament del cadàver per poder restablir el servei.