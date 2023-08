Begur imposa 40 multes de fins a 3.000 euros per consum excessiu d’aigua

L’Ajuntament de Begur (Baix Empordà), que a mitjans de juliol ja va interposar tres multes per incomplir amb la prohibició d’omplir piscines en plena sequera, ha tirat endavant les primeres 40 sancions econòmiques, que van dels 750 als 3.000 euros de multa, usuaris que presenten “un consum excessiu d’aigua de manera reiterada”.

El consistori remarca en un comunicat que es considera consum excessiu aquell que “supera el consum equivalent a 7 persones” i subratlla que aquells habitatges que disposen d’una ocupació superior a 7 persones poden justificar-la mitjançant la presentació de la cèdula d’habilitat on s’indiqui el nombre màxim d’ocupants de l’habitatge.

A més, l’Ajuntament de Begur avisa que en cas que la infracció es mantingui, s’instal·larà un sistema de reducció de la pressió d’aigua a l’habitatge en qüestió. El consistori alerta que aquesta mesura impossibilitarà el funcionament normal dels electrodomèstics i altres elements mecànics del circuit de l’habitatge, sense donar lloc a indemnització de les persones afectades segons estableix l’article 82 del citat Reglament en tractar-se de mesures excepcionals per manca d’aigua.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, que regula l’ús de l’aigua, està monitorant 5.500 comptadors setmana a setmana amb l’objectiu de “poder observar el consum d’aigua dels habitatges, detectar els pics d’aigua i aplicar-hi les mesures i/o sancions pertinents”. “El nostre compromís amb les directrius de l’estat d’excepcionalitat per sequera decretat per la Generalitat és ferm. Continuarem vetllant per complir totes i cadascuna de les mesures que recull”, ha assegurat el regidor de Medi Ambient, Jordi González.

📢 Aquesta setmana des de l'Ajuntament de #Begur hem incoat 40 expedients sancionadors a usuaris que presenten un consum excessiu d’aigua de manera reiterada.



⬇️fil⬇️ pic.twitter.com/opjYRTf6lV — Ajuntament de Begur (@AjBegur) August 14, 2023

Ni rentar el cotxe, ni omplir piscines, ni regar jardins

Les sancions que preveu el reglament de l’Ajuntament de Begur són:

Infraccions lleus (sancions fins a 750 euros): inclou rentar el cotxe, omplir piscines d’una superfície màxima de 72 metres quadrats, regar jardins de més de 1.000 metres quadrats o un consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi un 10% del límit establert.

Infraccions greus (sancions de fins a 1.500 euros): regar jardins de superfícies estimades entre els 1.000 i els 3.000 metres quadrats, omplir grans piscines d’entre 72 i 300 metres quadrats, el consum excessiu d’aigua sempre que se sobrepassi entre un 10 i un 25% del límit establert, o ser reincident en el termini d’un mes amb una actuació sancionada com a lleu.

Infraccions molt greus (sancions fins a 3.000 euros): regar jardins de fins a 3.000 metres quadrats, omplir piscines de més de 300 metres quadrats, el consum excessiu d’aigua sempre que se sobrepassi el 25% del límit establert per habitatge, la desatenció als requisits que realitzi l’Ajuntament o ser reincident en el termini d’un mes amb una actuació sancionada com a greu per resolució ferma.