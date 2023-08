Crema un fort incendi a Sant Andreu Sureda, a la Catalunya Nord

Les flames tornen a colpejar l’estiu. Una setmana després del fort incendi que va encerclar Portbou i Colera, a l’Alt Empordà, un virulent foc ha començat a cremar al terme municipal de Sant Andreu Sureda, a la Catalunya Nord. En aquests moments, un total de 250 membres del cos de Bombers de França s’han desplaçat fins al punt d’origen de les flames per fer-se càrrec de la situació. Ara bé, només hi treballen un total de tres helicòpters, cosa que dificulta les tasques d’extinció. És per aquest motiu que des de França estan esperant l’arribada de més dotacions de reforç per atacar les flames i intentar controlar l’incendi.

Ara com ara s’han hagut de desallotjar una trentena d’habitatges del barri sud del poble, alguns dels quals haurien quedat calcinats per les flames, i també una gran superfície comercial de la cadena Intermarché. Per altra banda, les autoritats han demanat als càmpings de la zona d’Argelers que desallotgin els hostes. A hores d’ara hi ha dos càmpings desallotjats que acollien 3.500 persones en total. Les flames ja han afectat un total de 50 hectàrees, però el que més preocupa al cos de Bombers és la possible afectació a les poblacions més pròximes.

Point de situation à 19h00 : commune de Saint-André dans les Pyrénées



L'incendie est toujours actif



20 Hectares



4 Pélicans + 2 Milans



3 HBE (Hélicoptère bombardier d'eau)



130 Sapeurs-pompiers ont été engagés sur la zone.



Des habitations sont… — Association Prévention et Signalement de FDF (@SignalementFdf) August 14, 2023

El vent, aliat de les flames

De la mateixa manera que la tramuntana es va convertir en una gran aliada del foc de Portbou, aquesta vegada el vent s’ha tornat a posar de la banda de l’incendi i les fortes ràfegues estan dificultant l’actuació de les dotacions del cos d’extinció d’incendis. En aquests moments, hi bufa vent del sud-est, conegut com a xaloc, que ha arribat a cops d’entre 40 i 60 km/h aquesta tarda, i que ara comença a anar de baixa. El motiu pel qual s’hauria originat el foc, segons detalla el servei d’extinció, són unes explosions de bombones de gas. Arran de les flames, s’ha equipat un poliesportiu perquè els afectats puguin passar la nit, i les carreteres també han quedat tallades.