Empresonen un mosso per agressió sexual a una víctima amb discapacitat

La policia ha detingut un agent del cos de Mossos d’Esquadra del Bages acusat d’un delicte d’agressió sexual. Segons ha avançat el diari digital NacióManresa i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN), els Mossos van detenir al seu company el divendres de la setmana passada, però fins aquest passat diumenge l’agent no va passar a disposició del jutjat d’instrucció 4 en funcions de guàrdia de Manresa, el qual ha decretat presó provisional.

Del cas no n’han transcendit massa informacions. Per una banda, des del cos no han volgut revelar de quin tipus d’agressió sexual es tracta, però sí que ha aclarit que el presumpte delicte s’hauria comès dins de l’àmbit de la vida privada de l’agent. Ara bé, segons assegura el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa està oberta per un delicte continuat d’agressió sexual amb agreujant de víctima especialment vulnerable, ja que pateix un grau de discapacitat. Des del mateix tribunal informen que els fets investigats es van iniciar fa mesos, però no han pogut determinar el dia concret en el qual van començar les agressions.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra | EP

La magistrada encarregada del jutjat d’instrucció 4 de Manresa, després de practicar l’escorcoll i escoltar la declaració de la víctima, va decidir acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per al Mosso. Més enllà d’aquestes mesures, el TSJC també ha imposat una ordre d’allunyament de la víctima. Una ordre, però, que en aquests moments no està en funcionament, ja que l’home és a presó.

Pedòfil enxampat

Aquest dilluns al matí, els Mossos d’Esquadra han detingut un pedòfil de 63 anys que es dedicava a gravar menors despullats en una platja de Palamós (Baix Empordà). L’home tenia una càmera de la mida d’un gra d’arròs que col·locava a la cremallera de la seva motxilla per poder gravar sense aixecar tantes sospites. Els agents el van enxampar després que un avi el sorprengués mentre enregistrava imatges dels seus nets quan es banyaven.