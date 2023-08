Detienen un mosso del Bages acusado de agresión sexual

La policía ha detenido un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra del Bages acusado de un delito de agresión sexual. Según ha avanzado el diario digital NacióManresa y ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias (ACN), los Mossos detuvieron a su compañero el viernes de la semana pasada, pero hasta este pasado domingo el agente no pasó a disposición del juzgado de instrucción 4 en funciones de guardia de Manresa, el cual ha decretado prisión provisional.

Del caso no han transcendido demasiadas informaciones. Por un lado, desde el cuerpo no han querido revelar de qué tipo de agresión sexual se trata, pero sí que ha aclarado que el presunto delito se habría cometido dentro del ámbito de la vida privada del agente. Ahora bien, según asegura el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la causa está abierta por un delito continuado de agresión sexual con agravante de víctima especialmente vulnerable, puesto que sufre un grado de discapacidad. Desde el mismo tribunal informan que los hechos investigados se iniciaron hace meses, pero no han podido determinar el día concreto en el cual empezaron las agresiones.

Un coche de los Mossos d’Esquadra | EP

La magistrada encargada del juzgado de instrucción 4 de Manresa, después de practicar el cacheo y escuchar la declaración de la víctima, decidió acordar prisión provisional, comunicada y sin fianza para el mosso. Más allá de estas medidas, el TSJC también ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima. Una orden, pero, que en estos momentos no está en funcionamiento, puesto que el hombre está en prisión.

Pedófilo pillado

Este lunes por la mañana, los Mossos d’Esquadra han detenido uno pedófilo de 63 años que se dedicaba a grabar menores desnudados en una playa de Palamós (Baix Empordà). El hombre tenía una cámara de la medida de un grano de arroz que colocaba a la cremallera de su mochila para poder grabar sin levantar tantas sospechas. Los agentes lo pillaron después de que un abuelo lo sorprendiera mientras grababa imágenes de sus limpios cuando se bañaban.