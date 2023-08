El PP confia en el suport del rei i reclama una “investidura ràpida”

Els candidats a la presidència espanyola continuen fent mans i mànigues per aconseguir desencallar una investidura que es debat entre el líder dels populars, Alberto Nuñez Feijóo, i l’actual president en funcions, Pedro Sánchez. Tot i que la davantera la porta el candidat dels socialistes, el PP defensa que és Feijóo qui s’ha de sotmetre a un debat d’investidura i que ho ha de fer “com més aviat millor”. De fet, en aquest sentit, el coordinador general dels populars, Elías Bendodo, s’ha mostrat molt “convençut” durant una atenció als mitjans d’aquest mateix dilluns que “Sa Majestat el Rei, quan faci la ronda de contactes, proposarà Alberto Núñez Feijóo” com a millor opció per presidir la Moncloa.

Bendodo també ha insistit que tenen més vots que el PSOE per a sotmetre’s a aquesta votació al Congrés, un total de 172, on a més de Vox i UPN hi sumen Coalició Canària, qui no s’ha pronunciat a hores d’ara. “Estem a només quatre vots o quatre abstencions si és en segona volta”, etziba. Tot i així, el dirigent dels populars creu que el més adient per a Espanya no és arribar a segona volta, sinó resoldre la situació d’abans possible perquè “cal un govern que comenci a governar” com més aviat millor. Ara bé, cap de les formacions compta amb els suports necessaris per a poder-ho fer.

El president del govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i el candidat del PP a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, se saluden abans del cara a cara. / Eduardo Parra / Europa Press

Retrets contra els socialistes

De la mateixa manera que el PP i el PSOE s’han repartit retrets a tort i dret durant la campanya electoral del 23-J i les setmanes posteriors, Bendodo no ha perdut l’oportunitat d’avui per a tornar-ho a fer. El dirigent dels populars s’ha referit al debat d’investidura de la socialista Maria Chivite a Navarra, que ha començat aquest dilluns després de l’acord assolit amb Geroa Bai. El dirigent del PP ha acusat Pedro Sánchez d'”enganyar tots els espanyols” durant la campanya electoral del 23-J amagant que Chivite serà presidenta “amb el suport necessari dels hereus d’ETA”, referint-se al partit basc EH Bildu.