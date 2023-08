La manca de tensió elèctrica obliga a tallar l’R3 entre Planoles i Puigcerdà

La manca de tensió elèctrica ha obligat a tallar la circulació de trens de Rodalies a la línia R3 entre Planoles i Puigcerdà, segons ha informat Adif. El gestor de la infraestructura ferroviària no dona cap estimació de quan es podrà restablir el servei i ha assegurat que els seus tècnics treballen per “solucionar la incidència tan aviat com es pugui”. Mentre dura el problema a la infraestructura, Adif ha anunciat l’establiment d’un servei de transport alternatiu per carretera per cobrir el trajecte entre les dues poblacions afectades. En els últims mesos l’R3 ha patit nombroses incidències, avaries, atropellaments i incendis a la catenària, que han afectat el servei.

Més problemes a Ponent

Una doble incidència diumenge al vespre a la infraestructura ferroviària a l’estació de Lleida-Pirineus i entre les Borges Blanques (Garrigues) i Montagut va provocar retards als trens d’alta velocitat amb origen a Saragossa i Madrid. La incidència, que ha pogut ser solucionada aquest dilluns al matí, segons ha informat Adif, va provocar que els trens provinents de la capital espanyola i de l’Aragó no s’aturessin a Lleida (Segrià), sinó que anaven directament a l’estació de Camp de Tarragona.

Imatge d’arxiu de la línia R3 de Rodalies / Europa Press

Els passatgers que havien comprat un bitllet per anar a Lleida van haver de baixar a Tarragona i des d’allà agafar un autocar del servei de transport alternatiu que els portava fins a la capital del Segrià. Per acabar d’arrodonir la jornada, un cotxe va caure a les vies d’ample ibèrica entre Juneda (Garrigues) i Puigverd de Lleida (Segrià), obligant a interrompre el pas de trens de les línies R13 (Barcelona-Valls-Lleida) i R14 (Barcelona-Reus-Lleida) de Rodalies. Protecció Civil va posar en prealerta el pla d’emergència en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat). La connexió entre les dues estacions també es va fer per carretera.