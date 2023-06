Retards importants a l’R3 de Rodalies per una avaria a les Franqueses

Una incidència a l’R3 de Rodalies provoca retards importants a tota la línia. Segons ha informat Adif, una avaria de senyalització a l’estació de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) fa que els trens circulin amb un retard mitjà d’uns 25 minuts. La incidència ha tingut lloc a primera hora del matí i Adif ha explicat que els tècnics treballen a contrarellotge per reparar l’avaria i recupera la normalitat del servei tan aviat com es pugui.

Afectaciones que pueden superar los 60 minutos derivado de incidencia en las instalaciones entre Les Fraqnueses y La Garriga. — R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) June 13, 2023

Fa tot just una setmana, l’R3 va quedar tallada després d’un problema tècnic amb la catenària al tram entre Torelló i Manlleu. Més d’un centenar de viatgers van quedar atrapats el diumenge en un tren a causa de l’avaria i van haver de ser evacuats pels Bombers. Els tècnics d’Adif van treballar tota la nit per reparar la incidència, però un problema a l’hora de retirar un dels trens atrapats va impedir reobrir el tram afectat fins a l’endemà al vespre.

Rodalies Barcelona, línea R3: Retrasos medios de 25' por una incidencia en la infraestructura en Les Franqueses del Vallès.

Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 13, 2023

Els incidents a l’R3, una constant

La línia R3 de Rodalies és una de les que registra més incidents. El passat 3 de juny un tren es va avariar a tocar de l’estació de la Molina i va obligar els Bombers a evacuar 80 passatgers. Poc abans de les 10.00, el tren que anava en direcció a Planoles (Ripollès) es va aturar a 800 metres de l’estació, just abans de l’entrada al túnel de Toses. Cinc dotacions dels Bombers es van desplaçar fins a la zona, situada a uns 1.400 metres d’altura.

Al maig, una sèrie d’explosions al pantògraf d’un tren aturat a Manlleu va provocar danys a la catenària de l’estació, que va deixar sense tensió part de la línia i va obligar a tallar-ne la circulació. Imatges de l’incident mostren que els viatgers surten corrents del tren entre crits per la confusió generada per les deflagracions. La incidència va afectar dos trens, segons Adif, i un centenar de passatgers van haver de completar el trajecte per carretera.