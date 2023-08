Una fotografia acaba en una tragèdia a Tossa de Mar

Un turista ha mort després de precipitar-se daltabaix d’un penya-segat a Tossa de Mar (Selva) quan volia fer una fotografia. Els fets van tenir lloc aquest passat dissabte prop de la mitjanit a la zona de la cala Futadera. Segons ha avançat aquest dilluns el diari de Girona, la víctima hauria traspassat la tanca que limitava amb el penya-segat i, en relliscar, ha perdut l’equilibri i ha caigut al buit des de més de 30 metres d’altura. Els Bombers del GRAE van fer un gruatge per rescatar el turista, que estava inconscient, i se’l va traslladar fins a l’hospital Josep Trueta amb l’helicòpter. Ara bé, un cop va arribar al centre mèdic, l’home va acabar perdent la vida arran de la gravetat de les ferides.

Es tracta d’un turista francès de més de 30 anys que es trobava de vacances per la zona amb la família. Les autoritats van rebre l’avís de la caiguda poc després de tres quarts de dotze de la nit. Arran de l’alerta, es van mobilitzar diversos efectius dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Local, del SEM, dels Bombers i de Salvament Marítim. La zona on havia caigut la víctima, però, va dificultar les tasques d’extracció. Unes tasques que, tot i l’èxit del rescat, van acabar consumant la tragèdia. El cos dels Mossos d’Esquadra van posar en marxa una investigació per tal d’esclarir quines havien estat les causes de la mort, és a dir, si havia caigut accidentalment pel penya-segat o algú hi havia intervingut. La investigació ha conclòs que la mort es va produir per causes accidentals.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

Una mort per una cigarreta

Aquest passat divendres va morir una dona de 71 anys després d’encendre’s una cigarreta. Els fets van passar a Iecla, Múrcia, després que la dona s’impregnés tot el cos d’alcohol per tal de refrescar-se. Segons va detallar el mitjà local La Opinión de Murcia, posar-se colònia a la pell és un remei força habitual per combatre la calor, ja que ajuda a refredar la pell. Un mètode, però, que també comporta els seus riscs.