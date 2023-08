Aquest divendres ha mort una dona de 71 anys després d’encendre’s una cigarreta. Els fets han passat a Iecla, Múrcia, després que la dona s’impregnés tot el cos d’alcohol per tal de refrescar-se. Segons ha detallat el mitjà local La Opinión de Murcia, posar-se colònia a la pell és un remei força habitual per combatre la calor, ja que ajuda a refredar la pell. Arran de la forta onada de calor que travessa Espanya, aquesta veïna de Iecla va optar per untar-se tot el cos de colònia de romaní per intentar rebaixar la temperatura del seu cos. Ara bé, al cap d’una estona, quan va decidir encendre’s una cigarreta com de costum, el resultat no va ser l’esperat: es va calar foc a si mateixa.

Cal tenir en compte que aquest remei, tot i efectiu, no és del tot segur, ja que l’alcohol que porta el perfum és altament inflamable. Després que les autoritats rebessin l’avís alertant de la situació i l’estat en el qual es trobava la dona, els serveis mèdics es van dirigir ràpidament al lloc dels fets i van traslladar-la amb greus cremades a l’Hospital Virgen de l’Arrixaca de Múrcia. Lloc on ha acabat perdent la vida a causa de les ferides ocasionades per les flames.

Xoc mortal a Catalunya

Tornant a Catalunya, aquest mateix divendres a la tarda ha mort una persona en un aparatós accident de trànsit a Tortosa. Un turisme i un camió han col·lisionat a la C-12 al seu pas per Tortosa, sentit Aldover, al Baix Ebre. Segons ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident s’ha produït al voltant de les 15.48 hores al punt quilomètric 21,6 i ha provocat una víctima mortal i diverses persones ferides. En aquests moments, la carrereta es manté tallada en ambdós sentits i es fan desviaments pel lateral.