La nova variant de covid Eris fa mesos que circula per Catalunya

En l’últim mes s’ha viscut un lleu repunt dels casos de covid a Catalunya. Es tracta de la nova subvariant anomenada Eris i ja circula per territori català des de fa mesos. Concretament, el primer cas detectat en humans d’aquesta nova variant és del passat dijous 8 de juny, fa més de dos mesos. Segons fonts de Salut, fins al 7 d’agost hi havia un total de 29 registres de la variant incloses al Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). Si mirem més enllà de les dades del SIVIC i ens fixem en les del GISAID, una iniciativa global de declaració voluntària de resultats de seqüenciació a nivell internacional, 52 de les 122 mostres positives amb les quals compten tenen el punt d’origen Catalunya.

Segons alerta l’Organització Mundial de la Salut (OMS) aquesta variant que ja circula per Catalunya des de fa mesos es podria estendre globalment i provocar, d’aquesta manera, un augment de casos. Ara bé, veient que durant l’últim mes el repunt de casos de covid ha estat força elevat, la pregunta és: a què es deu aquest augment de casos? Des de Salut creuen que aquest increment “pot tenir un origen multifactorial”. Per una banda, es pot deure al fet que la població està de vacances i, per tant, amb gent fora del seu cercle habitual; i, per altra banda, el fet que la mascareta deixés de ser obligatòria a tot arreu també podria influir. Més enllà d’aquests possibles factors, des de Salut també assenyalen que s’ha pogut produir una baixada de la immunitat quan han passat molts mesos de la darrera vacunació i en molts casos de l’última infecció.

Una infermera atén un pacient de Covid / EP

La variant Eris

Des de Salut Pública recullen que Eris pot tenir una major capacitat de propagació i escapament, ja que podria disposar de mecanismes per evitar la immunitat adquirida. A part, segons dades que han recollit d’altres països, podria també tenir major capacitat per produir casos que necessitin hospitalització. De fet, és una tònica que en certa manera ja s’està notant, perquè a Catalunya han augmentat les hospitalitzacions, amb 440 persones ingressades a planta segons les darreres dades, 64 més que la setmana anterior.