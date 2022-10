Detectada una nova variant d’òmicron en aigües residuals a Catalunya

La xarxa de vigilància ha detectat una nova variant d’òmicron en aigües residuals de Catalunya. Ho ha confirmat aquest divendres la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una entrevista a RAC1. Es tracta de la subvariant BQ.1, una petita variació de la BA.5 d’òmicron i ha detallat que és més transmissible, però menys greu. Tot i haver-les trobat en aigües residuals, Cabezas ha assegurat que encara no s’ha detectat cap cas clínic.

Sobre l’aparició d’aquesta nova subvariant, Cabezas ha recordat que, durant aquests anys, han après que del SARS-CoV-2 apareixen “freqüentment” variants que “escapen de la immunitat”. A més, ha destacat que sovint es troben “coses en aigües residuals” i que després “no tenen una repercussió clínica”. Així i tot, la xarxa de vigilància estarà pendent d’aquesta nova subvariant.

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, confirma que es tracta de la subvariant BQ.1 | Europa Press

En referència a la situació general de la Covid-19, Cabezas veu “probable” que arribi una altra onada, però creu que en aquest cas no tindria repercussió assistencial. A més, la secretària de Salut Pública ha remarcat que les taxes de vacunació a Catalunya són més altes que en altres països europeus i que hi ha immunitat per contagis més recents. En concret, en les últimes setmanes, s’han posat 215.449 dosis de record de la vacuna, segons la secretària.

Evitar les restriccions i crida a la vacunació

Cal destacar que les temperatures estivals que encara hi ha a Catalunya ajuda que la transmissió sigui més baixa si ho comparem amb altres indrets. Cabezas, però, alerta que quan les temperatures comencin a baixar i les activitats es traslladin a espais tancats la propagació del virus pot tornar a augmentar. Així i tot, l’objectiu és contenir aquesta pujada “al màxim” sense necessitat de tornar a les restriccions. Per això, continuen insistint en la importància de la vacunació amb la segona dosi de record a partir dels 60 anys i per a persones vulnerables.

L’eliminació de la mascareta

Sobre el debat de si cal o no eliminar la mascareta al transport públic, la secretària de Salut Pública ha explicat que amb l’arribada del fred no és un bon moment per treure-la. A més, ha recordat que l’ús de la mascareta només és obligatòria en llocs específics, al transport públic i consultes i entorns mèdics, i ha assenyalat que “tampoc costa tant”.