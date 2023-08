La mala salut del català és una qüestió àmpliament debatuda, però sovint assistim a exemples que ho evidencien. Fa poc, un cartell en català a un centre d’atenció primària ple d’errades es va viralitzar a les xarxes socials per la indignació de la ciutadania. Ara és el torn de la marca Gillete, que ha publicat un anunci en català en què es refereix als engonals com a “anglesos”. Això es deu a la mala traducció de l’anunci en castellà i a la poca importància que li dona la marca al català. En traduir-ho, no s’han adonat que en català ingles són engonals i no pas anglesos. Així, l’anunci ha sortit publicat amb la frase còmica “per als teus anglesos i zona íntima”.

No acostumo a ser apocalíptic amb el tema de la llengua, malgrat no faltar motius, però hi ha realitats que deixem a un sense paraules. pic.twitter.com/g57UERHo1m — Oriol Pérez (@Oriol67638017) August 10, 2023 El tuit que mostra l’anunci de Gillette que fa referència als engonals com a “anglesos” / Twitter

L’anunci del “pa tumaca ric”

Com aquest hi ha altres exemples sonats. Al febrer l’empresa de menjar ràpid KFC va haver de retirar una campanya publicitària amb TMB per la quantitat d’errors i faltes d’ortografia que contenia. “No és un pa tumaca, però tambè estic ric”, deia el polèmic anunci, que circulava per Barcelona en dos autobusos de TMB.

El cartell del CAP

Un altre cas de maltractament a la llengua es va donar a un CAP català on es va penjar un cartell ple d’errades garrafals. “Veu 2 litres d’aigua al dia. Encara que estem en temps de sequia” és la frase plena d’errors que es va denunciar a les xarxes socials. En només catorze paraules hi ha tres faltes greus: “veu” del verb veure en comptes de “beu” del verb beure; “estem” en comptes d'”estiguem” -un error menys evident- i “sequia” en comptes de sequera.