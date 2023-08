Parlar català a les illes Balears, en mans de Vox

El Partit Popular i Vox han creat noves aliances per governar en els darrers mesos, com ara al País Valencià, l’Aragó o les Illes Balears. En tots tres casos, els tres governs han adoptat una clara línia d’acció contra la llengua catalana, per tal d’intentar que perdi tot el pes possible dins el seu territori. Pel que fa al govern balear, en el qual Marga Prohens (PP) ocupa la presidència i l’extrema dreta controla el Parlament, Vox serà l’encarregat de controlar la llibertat lingüística de les Balears. Aquest mateix divendres han anunciat que la formació ultra es farà càrrec de la gestió de l’Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística de les Balears, una oficina que pretén reduir l’ús del català a les illes.

Es tracta d’una mesura que no sorprèn del tot, ja que tal com ha explicat la portaveu adjunta del Govern i consellera de Presidència i administracions públiques, Antònia Maria Estarellas, en una roda de premsa posterior al Consell de Govern, en l’acord que van firmar els ultres i els populars ja quedava escrit que Vox es faria càrrec de la gestió d’aquesta oficina. “Aquesta Oficina és un acord inclòs en el pacte d’investidura. No ens n’hem amagat”, assenyala. L’objectiu d’aquesta oficina és, segons van estipular en el pacte, “garantir la llibertat dels ciutadans a utilitzar les dues llengües cooficials“, és a dir, amb altres paraules, que la gent deixi de fer servir el català com a llengua principal.

La presidenta del Govern, Margalida Prohens / EP

Definir les línies d’acció

En aquests moments l’Oficina encara no ha definit quines seran les seves línies de treball. Des del govern balear asseguren que “a poc a poc s’aniran definint dins de les comissions de treball, juntament amb Vox, com s’articula aquesta Oficina, que dependrà del Parlament”. Un Parlament on la presidència està a càrrec de l’extrema dreta, i les formacions de govern tenen majoria. “Només sé que s’ha d’acabar de definir com es farà aquesta Oficina, per tant, desconec cap a on s’ha d’articular, però la creació de l’Oficina és un pacte d’investidura amb Vox”, conclou Estarellas.