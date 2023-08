VÍDEO | Un mosso clava una bufetada a un home assegut a terra a Olot

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació contra un agent que el dimecres a la nit va clavar una bufetada a un home que estava assegut a terra a Olot (Garrotxa). La Direcció General de la Policia ha iniciat les perquisicions després que hagi circulat un vídeo de l’actuació policial fet públic per Infogarrotxa. Fonts de la policia catalana han explicat a l’ACN que van tenir coneixement dels fets aquest mateix dijous al vespre, tot i que la bufetada va tenir lloc el dia anterior.

El cas s’ha elevat a la divisió, que depèn de la Direcció General, que és l’encarregada d’investigar les denúncies de brutalitat policial. En el vídeo es veu com un home està assegut a terra a la cruïlla entre dos carrers i crida i profereix amenaces. Poc després apareix la patrulla dels Mossos, que s’han desplaçat fins allà després de les queixes dels veïns, que han acabat trucant a emergències pel soroll i les molèsties que ocasiona.

Ahir a la nit al centre d'#Olot un agent de @mossos va agredir una persona que es trobava al terra assentada i que no mostrava cep actitud violenta.



Racisme? Abús policial? Segurament, TOT!!

Font @Inforotxa pic.twitter.com/d8nOGrYW6O — Sílvia #NoBorders (@SiviLaCanya) August 10, 2023

Una agressió injustificada

Tres agents s’acosten a l’home i li demanen que vagi a dormir “la mona” mentre ell els continua increpant. Finalment, un dels agents se li acosta i li clava una bufetada i li diu que marxi cap a casa a dormir, que està molestant els veïns. “Calla d’una vegada. M’has entès? Molestes. Ara ves-te’n a dormir. Et trobes millor o no?”, diu en castellà l’agent que l’ha agredit. L’Ajuntament d’Olot ha declinat pronunciar-se sobre l’incident i ha explicat que esperarà que es tanqui l’expedient contra l’agent abans de fer qualsevol declaració.

Les imatges han provocat una gran indignació entre els veïns de la ciutat i també a les xarxes socials per la impunitat amb la qual es mou l’agent. Molts usuaris han denunciat que si no fos perquè algú va gravar l’incident, l’agressió no hauria transcendit i hauria quedat sense càstig.