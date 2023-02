La bufetada en directe d’un home a la seva dona que escandalitza les xarxes

Semblava un directe qualsevol a Tiktok entre quatre persones que parlaven de coses banals. Tot canvia quan, de cop, algú que no apareix a la pantalla li dona una bufetada a la noia. Els altres tres participants, incrèduls, no saben com reaccionar al que acaben de veure mentre ella riu. La dona trenca l’incòmode silenci justificant l’agressió: “Sense paraules. No és per vosaltres, ja estava enfadat amb mi perquè he contestat unes preguntes”. Un dels participants li pregunta que qui és la persona que l’acaba de pegar i ella afirma que es tracta del seu pare -tot i que segons abans s’havia adreçat a ell dient-li cariño-. Aquest vídeo es va compartir a xarxes socials i es va viralitzar, provocant el rebuig dels usuaris. Poc després, la tiktoker va admetre que qui l’havia bufetejat era la seva parella i que ho havien fet per guanyar seguidors. Aquest dimarts a la tarda, quan la parella acudeix a la comissaria provincial de Sòria per denunciar les amenaces que estaven rebent, l’home acaba detingut per la Policia Nacional i ja hi ha data pel seu judici.

Una usuària de Twitter va denunciar els fets en un fil en aquesta xarxa social, on va anar recollint el que anava passant després de l’emissió a Tiktok. Poques persones es van creure que l’agressor era el pare la noia, Simona, a la vegada que remarcaven que ‘el qui’ era indiferent perquè l’important era que havia sigut víctima d’una agressió masclista. Finalment, la jove reconeix que l’autor de la bufetada era la seva parella i el continuava defensant.

Estoy en shock. Alguien le da una hostia a la chica en pleno directo y ella dice que es su padre, pero parece que es su pareja porque le llama "cariño". Si estás viviendo una situación así, sea tu padre o tu pareja, eres una víctima de violencia y debes salir corriendo de ahí. pic.twitter.com/uRPuLC8ogm — Gema MJ (@gmaemejota) January 28, 2023

Un muntatge per guanyar seguidors

De fet, la noia fa un altre directe a Tiktok on, aquesta vegada sí, es veu la cara del seu marit. En aquesta connexió, Simona afirma que la bufetada estava pactada i que ho van fer per guanyar seguidors. Explica que ho van decidir quan un dels tiktokers, Sergio, que acumula més de 19 mil seguidors en aquesta xarxa, la va convidar a participar en el directe. L’home intervé i diu que no esperaven que la cosa “es posés tan malament” i que el titllessin de maltractador. La noia defensa que ella pot “compartir el que vulgui” a les seves xarxes socials i li dona una bufetada -sense violència ni la mateixa força amb què la va rebre ella- a la seva parella per simular que no passa res. “Ara què? Em denunciareu a mi?”, pregunta als usuaris connectats.

tanto si ha sido coaccionado por él para decir esto como si realmente lo hicieron para ganar notoriedad… absolutamente devastador. 😔



(lo acabo de screenshotear hace apenas 5 minutos) https://t.co/zPz4LJn6Sw pic.twitter.com/y6FyaEaUkd — David Polo (@elMoltisanti) January 29, 2023

El detenen quan van a denunciar les amenaces

El vídeo es va viralitzar ràpidament a Twitter i les reaccions van ser immediates. Així i tot, la policia no va actuar d’ofici pel ressò del vídeo i l’agressió. L’home va acabar detingut com a presumpte autor de l’agressió quan la parella acudeix a la comissaria provincial de Sòria per denunciar l’allau d’amenaces i insults que estaven rebent per la viralització del vídeo.

Després d’un judici ràpid aquest dimecres que ha acabat sense sentència, l’home haurà de seure al banc dels acusats el pròxim 21 de febrer.