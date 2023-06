El PP entrega la presidència del Parlament balear a VOX

PP i Vox han tancat un nou acord aquest dilluns, aquesta vegada a les Illes Balears. La formació d’extrema dreta ocuparà la presidència del Parlament de les illes i els populars, guanyadors de les eleccions, obtindran la primera vicepresidència i una secretaria. Així doncs, a partir de demà, dia designat per constituir el Parlament, VOX serà el responsable de la presidència tot i només haver obtingut 8 de les 59 cadires de la cambra. El principal motiu que ha impulsat al PP a fer aquest pas i cedir la presidència és el futur del Govern de les Balears.

Amb aquest moviment, cada vegada s’acosta més la candidatura de Marga Prohens com a futura presidenta de les illes. Els populars, que van obtenir 25 diputats a les passades eleccions del 28 de maig, necessiten que la formació d’extrema dreta, com a mínim, s’abstingui. Aleshores, amb aquest pacte, les negociacions queden obertes a una futura investidura de Prohens. A través d’un comunicat conjunt, però, les dues formacions no han anunciat qui serà el responsable d’ocupar el càrrec.

Carina Mejías, quan era presidenta del grup municipal de Cs a l’Ajuntament de Barcelona | Europa Press

Carina Mejías, número 2 de VOX el 23-J

L’exdiputada del PP i Ciutadans Carina Mejías s’afegeix a la candidatura de Vox per Barcelona a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol. Mejías és la número 2 de la llista liderada per l’actual diputat al Congrés del partit d’ultradreta Juan José Aizcorbe. Durant la seva trajectòria política, ha passat per diferents partits i ha ostentat diversos càrrecs, inclòs el de regidora a l’Ajuntament de Barcelona, on va presidir el grup de Cs, i el de diputada al Parlament, primer el PP i després de Cs, partit pel qual també va ser diputada al Congrés. Després de deixar l’actual partit de Feijoo, Mejías es va unir al partit taronja amb el qual va aconseguir una cadira al Parlament i va acabar assumint el càrrec de portaveu del partit arran de la renúncia de Jordi Cañas.