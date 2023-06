Salut vol implementar les intel·ligències artificials per a fer diagnòstics

La intel·ligència artificial (IA) s’ha convertit en un fenomen que ha revolucionat la manera d’entendre la societat tal com la coneixem. Una revolució tecnològica que ha generat dues maneres d’afrontar-la: negar-la o intentar incloure-la de la millor manera possible perquè sumi a les eines que ja estan establertes avui en dia. En aquest sentit, doncs, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decidit optar per la segona via i començar a incorporar diferents eines d’intel·ligència artificial al sistema sanitari català.

Així ho ha explicat aquest dilluns el conseller de Salut, Manel Balcells. Assegura que des de la seva àrea d’acció ja han donat el tret de sortida a un programa per avaluar i analitzar més d’un centenar d’eines d’IA per tal d’incloure-les en diferents àrees del sistema sanitari actual. L’objectiu final de tot aquest estudi és millorar el diagnòstic dels pacients i fer més eficient el sistema, per la qual cosa Balcells considera que fusionar el coneixement humà amb els avantatges de les IA és una manera positiva d’abraçar el progrés: “Estem parlant de l’aplicació clínica de la IA com a instrument per ajudar a l’hora de prendre decisions, però sempre sota la tutela del clínic i com a element per tenir informació”, insisteix Balcells.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha presidit la primera reunió del comitè / Generalitat

Tenint en compte que el sector de la intel·ligència artificial creix a grans passes, a hores d’ara Balcells ha puntualitzat que l’àmbit en el qual hi ha projectes més desenvolupats és en el diagnòstic de càncer de pell, la retinopatia diabètica o la radiografia de tòrax. De fet, insisteix que el sector de la dermatologia és el que més es podria beneficiar de l’aplicació d’aquestes eines, ja que existeixen algoritmes en proves d’imatge que serveixen per detectar melanomes o lesions a la pell.

Falta d’especialistes

L’arribada de les IA en dermatologia, si s’acaba fent efectiva, seria una bona notícia per al sistema sanitari, ja que cada vegada hi ha menys volum d’especialistes en aquesta matèria. De fet, així ho ha explicat el doctor Josep Malvehy, coordinador de la Unitat de Càncer Cutani i d’Innovació de l’Institut de Medicina i Dermatologia de l’Hospital Clínic, que assegura que l’auge de casos de càncer de pell i la falta de metges especialitzats en aquest camp pot provocar el col·lapse del sistema en aquest sentit. És per això que defensa que implementant les ajudes d’IA es podrien utilitzar escàners i dispositius especialitzats per detectar o descartar lesions a la pell i, posteriorment, derivar al dermatòleg els pacients amb diagnòstics més greus. Un triatge que donaria un cop de mà a descongestionar el sistema.