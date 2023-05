Junts acusa Balcells d’electoralisme per l’anunci d’obertura de dos CAP

Junts per Catalunya ha acusat el conseller de Salut, Manel Balcells, i el seu partit, ERC, d’electoralisme per haver anunciat l’obertura de dos centres sanitaris a Vilafranca del Penedès, Montblanc i Jesús (Tortosa). La formació de Jordi Turull critica en un dur comunicat que el conseller “s’hagi prestat a prometre equipaments sanitaris de la mà de candidats d’ERC” a les eleccions del pròxim diumenge 28 de maig. Com a conseqüència, Junts ha registrat dues preguntes al Parlament per demanar informació sobre quants centres d’atenció primària (CAP), centres d’urgència (CUAP), consultoris i hospitals s’han anunciat durant la campanya electoral. També per la posada en marxa de noves infraestructures sanitàries al Baix Ebre i a la Conca de Barberà.

El conseller de Salut, Manel Balcells, durant una compareixença davant la premsa | Agència Catalana de Notícies (ACN)

Les preguntes al Govern per l’actuació de Balcells

El partit de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, vol saber també si una visita del conseller a Montblanc el 17 de maig es va fer per motius institucionals, és a dir, com a conseller, o per al partit. En aquesta visita es va visitar el CAP de la localitat acompanyat del candidat republicà a l’alcaldia. Junts per Catalunya pregunta també si el Govern creu que és correcte “fer anuncis referents a les futures instal·lacions del CAP de Montblanc sense abans haver-se reunit amb l’Ajuntament”.

Per últim, interpel·la el Govern del president Pere Aragonès per saber quan començaran les obres del nou consistori de Jesús, municipi tortosí, quan entrarà en funcionament, per què no se n’ha informat l’alcalde de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) i sí el candidat d’ERC i si el Govern creu que aquest equipament és “un element de campanya electoral”.