L’unionisme pressiona Balcells per “l’interrogatori” a la infermera del “puto C1”

La dreta espanyolista vol la compareixença del conseller de Salut, Manel Balcells, per “l’interrogatori policial” que li hauria fet la Generalitat a la infermera tiktoker que va criticar i menysprear la immersió lingüística i l’obligació del C1 –el “puto C1 de catalán“, en les seves paraules per exercir com a funcionària de l’administració pública. Tant Ciutadans, com el PP i Vox han registrat una sol·licitud de compareixença del conseller perquè doni explicacions al Parlament.

Els diputats del PP Alejandro Fernández i Lorena Roldán a la sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Carrizosa ho compara amb la Gestapo

Així mateix, el president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, considera que hi ha una “fustigació administrativa soferta per la infermera d’origen andalús que va mostrar la seva disconformitat en xarxes socials amb el nivell de llengua catalana que se li exigia”. En declaracions als periodistes enfront del Departament de Salut aquest dimecres, el president de Cs al Parlament ha assegurat que els fets són “propis de la Gestapo, absolutament inquisitorial” i ha avançat que, en cas de confirmar-se aquesta informació, demanaran la dimissió de Balcells després de la seva compareixença en la Cambra catalana. “Encara no estem demanant la dimissió del conseller perquè volem sentir-li primer, però ho farem si els fets es confirmen tal com han ocorregut i les explicacions no ens convencen”, ha sostingut.

El PP i els colons

Per la seva banda, la diputada del PP al Parlament Lorena Roldán ha demanat aquest dimecres que Balcells, expliqui a la Cambra per què “interroguen com a una delinqüent” a la infermera que va criticar en un vídeo en TikTok, en horari laboral, el requisit del C1 de català per a opositar. “El separatisme pot anomenar-nos colons, ofendre als castellanoparlants, andalusos, gitanos i tot el que els plagui. Però tu no vagis a dir res del català, que t’interroguen com a una delinqüent i després et deixen al carrer. Aquest és l’apaivagament que embeni Pedro Sánchez”, ha sostingut en un missatge en el seu compte de Twitter.