Nou científiques catalanes participen en la simulació d’una expedició a Mart

Un grup de nou investigadores catalanes participaran en la missió Hypatia I en l’estació Mars Research Desert Station al desert de Utah (els Estats Units), la primera d’un col·lectiu femení i interdisciplinari català, per fer recerca en projectes científics i “simular com seria una missió tripulada a Mart”.

En roda de premsa aquest dimecres a la Llotja de Mar de Barcelona, la doctoranda en Ciències Planetàries al MIT i una de les impulsores de la iniciativa, Mariona Badenas, ha explicat que la missió s’estendrà des d’aquest diumenge fins al pròxim 29 d’abril, i que durant aquests dies podran donar “visibilitat” a les dones en l’àmbit espacial i científic, així com treballar en els seus projectes científics simulant que estan a Mart.

Les nou integrants d’Hypatia I en la presentació a Barcelona de la missió de científiques catalanes a l’estació anàloga de Mart al desert de Utah, als Estats Units, amb la vestimenta i la bandera oficial. Data de publicació: dimecres 12 d’abril del 2023, 13:58 Localització: Barcelona Autor: Laura Fíguls Barnaus

Homenatge a Hipatia d’Alexandria

Ha indicat que el nom de la missió és en homenatge a Hipatia d’Alexandria, una filòsofa de principis del segle V que va destacar en els camps de les matemàtiques i l’astronomia, i que és precisament l’objectiu de la missió: fomentar les vocacions científiques entre nenes i joves, perquè vegin “referents” pròxims de diferents edats i perfils.

La missió estarà formada, a més de Badenas, per la biòloga i divulgadora Carla Conejo; la investigadora en el NASA Goddard Space Flight Center Ariadna Farrés; la investigadora distingida a l’Institut de Ciències de la Mar Laia Ribas; la periodista Núria Jar; la investigadora principal Icrea a l’Institut de Microelectrònica de Barcelona, Neus Sabaté; l’enginyera en Airbus Cesca Cufí; la Product Owner i analista de dades en Scopely, Anna Bach, i l’estudiant de Física i Enginyeria Mecànica i Electrònica Helena Arias.

Un cost de 50.000 euros

La iniciativa té un cost global d’uns 50.000 euros i compta amb el suport de la Generalitat, la Fundació Catalunya La Pedrera, la Fundació Banc Sabadell, el Massachussets Institute of Technology, Google, la Nasa, el ICREA, la Fundació Catalana per a la revolta i la Innovació, isardSAT, la Cambra de Comerç de Barcelona, el CSIC i Airbus, entre altres.

Preguntada pel recorregut que tindrà aquesta iniciativa una vegada finalitzi la missió el 29 d’abril, Badenas ha assegurat que l’objectiu és fer una segona edició de cara a 2025 i introduir altres vies de selecció de les tripulants, ja que les actuals han estat triades de manera local, ha afirmat.

La biòloga Carla Conejo ha explicat que durant la missió estaran en una base petita i aïllada en un “lloc remot del desert de Utah” que té unes condicions climàtiques i geològiques similars a les que es podrien trobar en Mart i el que els permetrà, entre altres coses, simular sortides extravehiculars, realitzar un protocol de comunicacions amb la Terra i actuar davant emergències.

Menjar “aliments deshidratats”

A més, ha assenyalat que hauran de gestionar qüestions com per exemple com menjar –amb aliments deshidratats i calcular la quantitat de menjar, ja que serà limitada– o com fer ús de l’aigua, ja que l’hauran de destinar tant per al consum propi com per a conrear l’hivernacle i la higiene personal.

Les altres integrants del grup han explicat que, entre els projectes de investigacion que duran a terme, hi ha un que tracta de com instal·lar GPS per a poder moure’s al voltant de Mart i mantenir comunicació amb la base; o generar bateries marcianes a base del ferro present en el planeta i utilitzant l’orina de les tripulants per a obtenir energia i conrear aliments.

Un altre dels projectes estarà més centrat en el coneixement i l’experimentació i tractarà sobr ela recerca de l’organisme unicel·lular Physarum polycephalum, anomenat ‘Blob’, i s’ha dissenyat una cambra que permetrà garantir l’estudi sense posar en risc la seguretat de la base.

Finalment, la periodista Núria Jar ha destacat que aquesta missió pretén “canviar la narrativa i que la ciència també l’expliquin les dones” i ha insistit en la importància que les nenes i joves puguin veure com també elles poden ser astrofísiques, matemàtiques o enginyeres com les integrants d’aquest grup.