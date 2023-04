La CUP posa condicions per assistir a la reunió sobre l’Acord de Claredat

La CUP ha posat condicions abans de confirmar la seva participació en la trobada que el Govern vol convocar al juny per reactivar l’elaboració de l‘Acord de Claredat. En una roda de premsa aquest dimarts des del Parlament, la diputada Laia Estrada ha avisat el president Pere Aragonès que la seva formació només acceptarà assistir a la reunió si aquesta busca “consensuar com avançar” cap a la independència i ha assegurat que no alimentaran “el relat fal·laç” del que partia la taula de partits del PSC. “No és un problema entre catalans, és un conflicte entre el nostre poble i l’Estat”, ha afegit. Estrada no ha detallat si les seves afirmacions suposen vetar la participació de partits no secessionistes en aquesta trobada que tindrà lloc després de les eleccions municipals del 28 de maig, però sí que ha aclarit que la CUP el que exigeix és poder “seure en un espai” on poder parlar de les “accions” que fan avançar cap a la independència. La portaveu anticapitalista també ha demanat més informació a Aragonès per saber “a què els convoquen”.

Un nou referèndum unilateral

Aquest matí, Pere Aragonès ha recuperat la proposta que va fer fa mesos i ha anunciat que la reactiva constituint un consell acadèmic i que continuarà amb la taula de partits en uns dos mesos. La intenció del president català és que el procés acabi el 2024 amb una proposta per a un referèndum pactat amb el govern espanyol.

L’aposta de la CUP, en canvi, és la d’organitzar un nou referèndum unilateral perquè, tal com ha recordat Estada, el govern espanyol “mai s’obrirà a negociar” un referèndum d’autodeterminació de Catalunya. A més, els cupaires consideren que s’ha de “generar conflicte” per tal que l’afer català suposi “un problema per a la comunitat internacional” i, així, “l’estat es vegi obligat a resoldre el conflicte”.