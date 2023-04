El PSC critica que Aragonès vulgui reactivar l’Acord de Claredat

El PSC-Units ha criticat que el president del Govern, Pere Aragonès, hagi prioritzat reactivar l’Acord de Claredat abans de “dedicar les energies” a fer “política útil”. Després que Aragonès hagi anunciat que, després de les eleccions municipals del 28 de maig, convocarà una taula de partits per debatre l’elaboració de l’acord; aquest mateix dimarts, la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, ha lamentat que el president tiri endavant la seva iniciativa “neix sense suports”. “Sorprèn que en un moment de grans problemes al país, no hi estigui dedicant tots els esforços”, ha afegit. A més, la proposta dels socialistes per poder revocar membres de la Mesa no es debatrà a la cambra fins d’aquí a unes tres setmanes i, per això, Romero ha tornat a demanar a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, que dimiteixi.

ERC feia mesos que havia posat sobre la taula l’elaboració de l’Acord de Claredat, una aposta clara pel diàleg i que busca culminar amb la celebració d’un referèndum acordat amb el govern espanyol. Aragonès ha comparegut aquest dimarts per explicar que el procés començarà aquest mateix mes d’abril amb la constitució d’un consell acadèmic i està previst que s’acabi a principis del 2024 amb una proposta que portaran a la Moncloa independentment de qui governi. En aquesta línia, el president del Govern ha instat a buscar “consens intern” a Catalunya per “resoldre el conflicte polític amb l’estat espanyol”.

Hores després, en la seva compareixença, Romero ha lamentat que la prioritat d’Aragonès sigui l’Acord de Claredat i no altres “grans problemes al país” com la situació d’excepcionalitat que viu Catalunya per la sequera. La portaveu dels socialistes ha carregat contra el “cofoisme” del president i “l’autocomplaença” sobre la gestió que l’executiu català està fent de la crisi per la manca d’aigua i ha recordat que “és una situació delicada que demana mesures extraordinàries; el que s’hauria de fer són inversions que duguin a una altra situació”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que convoca una taula de partits post 28M per parlar de l’Acord de Claredat / ACN

Sobre la convocatòria dels partits post eleccions municipals per avançar en l’Acord de Claredat, Romero ha assegurat que no comparteixen el debat. “S’hauria d’estar dedicant energies i esforços a altres coses, amb propostes divisives no ens hi trobaran”, ha afegit. Així i tot, ha confirmat que encara no se’ls ha convocat i no ha respost si els socialistes hi seran.

La proposta de llei es debatrà al maig

Fa una setmana, el PSC va presentar una proposició de llei per reformar el reglament del Parlament de Catalunya que introdueix nous mecanismes que permetrien a la cambra destituir membres de la Mesa per pèrdua de confiança o per sortida de grup parlamentari pel qual va ser elegit diputat, malgrat que no implicaria perdre l’escó. La proposta dels socialistes detalla que la pèrdua de confiança l’haurien de plantejar almenys dos grups parlamentaris o una cinquena part i ser aprovada per la majoria absoluta del ple de la cambra. A més, el text diu que s’ha de substanciar obligatòriament en el primer ple que se celebri després de la seva admissió a tràmit.

Romero ha explicat que han accedit a tramitar la seva proposta per urgència extraordinària, d’acord amb l’opinió dels lletrats, i no per lectura única, com havien demanat. “Volíem resoldre la situació que s’està donant ara al Parlament, però no ho podrem resoldre ràpidament perquè el debat no serà fins al 2, 3 i 4 de maig”, ha explicat la portaveu socialista, en roda de premsa. Per tot plegat, ha apel·lat a la “responsabilitat” de Borràs perquè “faci un pas al costat”: “Això depèn del seu sentit patriòtic i de com s’estima les institucions”.