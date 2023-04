El PSC critica que Aragonès quiera reactivar el Acuerdo de Claridad

El PSC-Unidos ha criticado que el presidente del Gobierno, Pere Aragonès, haya priorizado reactivar el Acuerdo de Claridad antes de «dedicar las energías» a hacer «política útil». Después de que Aragonès haya anunciado que, después de las elecciones municipales del 28 de mayo, convocará una mesa de partidos para debatir la elaboración del acuerdo; este mismo martes, la portavoz de los socialistas en el Parlament, Alícia Romero, ha lamentado que el presidente salga adelante su iniciativa «nace sin apoyos». «Sorprende que en un momento de grandes problemas en el país, no esté dedicando todos los esfuerzos», ha añadido. Además, la propuesta de los socialistas para poder revocar miembros de la Mesa no se debatirá en la cámara hasta de aquí a unas tres semanas y, por eso, Romero ha vuelto a pedir a la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, que dimita.

ERC hacía meses que había puesto sobre la mesa la elaboración del Acuerdo de Claridad, una apuesta clara por el diálogo y que busca culminar con la celebración de un referéndum acordado con el gobierno español. Aragonès ha comparecido este martes para explicar que el proceso empezará este mismo mes de abril con la constitución de un consejo académico y está previsto que se acabe a principios del 2024 con una propuesta que llevarán a la Moncloa independientemente de quien gobierne. En esta línea, el presidente del Gobierno ha instado a buscar «consenso interno» a Cataluña para «resolver el conflicto político con el estado español».

Horas después, en su comparecencia, Romero ha lamentado que la prioridad de Aragonès sea el Acuerdo de Claridad y no otros «grandes problemas en el país» como la situación de excepcionalidad que vive Cataluña por la sequía. La portavoz de los socialistas ha cargado contra «la autocomplacencia» del presidente sobre la gestión que el ejecutivo catalán está haciendo de la crisis por la carencia de agua y ha recordado que «es una situación delicada que pide medidas extraordinarias; el que se tendría que hacer son inversiones que lleven a otra situación».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado que convoca una tabla de partidos puesto 28M por habla del Acuerdo de Claridad / ACN

Sobre la convocatoria de los partidos post elecciones municipales para avanzar en el Acuerdo de Claridad, Romero ha asegurado que no comparten el debate. «Se tendría que estar dedicando energías y esfuerzos a otras cosas, con propuestas divisivas no nos encontrarán», ha añadido. Aun así, ha confirmado que todavía no se los ha convocado y no ha respondido si los socialistas estarán.

La propuesta de ley se debatirá en mayo

Hace una semana, el PSC presentó una proposición de ley para reformar el reglamento del Parlament de Catalunya que introduce nuevos mecanismos que permitirían en la cámara destituir miembros de la Mesa por pérdida de confianza o por salida de grupo parlamentario por el cual fue elegido diputado, a pesar de que no implicaría perder el escaño. La propuesta de los socialistas detalla que la pérdida de confianza lo tendrían que plantear al menos dos grupos parlamentarios o una quinta parte y ser aprobada por la mayoría absoluta del pleno de la cámara. Además, el texto dice que se ha de sustanciar obligatoriamente en el primer pleno que se celebre después de su admisión a trámite.

Romero ha explicado que han accedido a tramitar su propuesta por urgencia extraordinaria, de acuerdo con la opinión de los letrados, y no por lectura única, como habían pedido. «Queríamos resolver la situación que se está dando ahora en el Parlament, pero no lo podremos resolver rápidamente porque el debate no será hasta el 2, 3 y 4 de mayo», ha explicado la portavoz socialista, en rueda de prensa. Por todo ello, ha apelado a la «responsabilidad» de Borràs para que «dé un paso al lado»: «Esto depende de su sentido patriótico y de cómo se estima las instituciones».