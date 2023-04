Polèmica a la Costa Brava per una nova platja de gossos: “És il·legal”

La cala Belladona, compartida entre Calonge i Platja d’Aro, s’ha convertit en una nova platja de gossos i mascotes. Els dos ajuntaments han habilitat l’espai perquè les persones hi puguin anar i banyar-se amb les seves mascotes i aquesta se suma a la llista de platges de la Costa Brava on es permet l’accés als animals de companyia. Els equips de govern dels dos municipis van detallar que atenien, així, les peticions dels veïns i dels visitants; però sembla que aquesta decisió no ha agradat a tothom. Un grup de veïns de les urbanitzacions que hi ha al voltant de la cala Belladona han afirmat que és una mesura “il·legal” i demanen als consistoris que facin marxa enrere perquè no és l’indret “més idoni” per fer-hi una platja per a animals.

La setmana passada, els ajuntaments de Calonge i Platja d’Aro van presentar aquesta nova zona de bany per a gossos i en van donar a conèixer els detalls. És un espai que estarà obert tot l’ant, sense cap restricció horària ni de dates, ocupa un espai d’uns 2.500 metres quadrats i s’hi pot accedir pel camí de ronda o per la via verda de la carretera C-253, que uneix els dos municipis. A més, ja es va confirmar que s’instal·laria una guingueta a la sorra on s’oferirien productes i serveis per als animals.

L’oposició a aquesta iniciativa no s’ha fet esperar. Un grup de veïns de les urbanitzacions de Treumal de Calonge i Politur de Platja d’Aro s’han constituït en associació i insten els ajuntaments a desfer la mesura. Asseguren que no tenen “res en contra” dels gossos, però assenyalen que la cala Belladona no és el lloc “més idoni” per fer-hi una platja per a gossos. La portaveu de l’associació, Jelena Popovic, assegura que els municipis han aprovat la proposta “sense fer cap estudi ambiental previ” ni tampoc seguir “el procediment legalment establert”. Popovic afegeix que les ordenances vigents de les dues poblacions prohibeixen l’accés de gossos a la sorra. Per això, veuen “inaudit” que s’hagi tirat endavant la idea de convertir aquesta cala en un espai que permeti el bany de mascotes.

La cala Belladona, entre Calonge i Platja d’Aro, és una nova platja per a gossos a la Costa Brava | ACN

Serà difícil netejar-la

Un dels motius amb els quals justifiquen el seu rebuig a la mesura és que les característiques de la zona i que, per arribar a la sorra, s’han de baixar 148 esgraons, farà “complicat” que s’hi pugui accedir per netejar la platja. A més, la portaveu de l’entitat recorda que la cala Belladona “és una de les poques que queden verges al Baix Empordà” i que els preocupa “moltíssim” l’impacte que la iniciativa pot tenir. De fet, indica que aquest cap de setmana s’han desplaçat fins a la platja un gran nombre de persones, vinguts de tot arreu.

Instàncies als dos ajuntaments

L’associació considera que és “un despropòsit” que s’hagi triat la cala Belladona per a la nova platja per a gossos, ja que detalla que hi ha altres platges, com la Gran de Platja d’Aro o la zona de Torre Valentina de Sant Antoni, on seria millor i més fàcil habilitar espais per al bany dels animals. Amb tot plegat, el grup de veïns han presentat instàncies als ajuntaments de les dues poblacions i han enviat correus electrònics als regidors de l’àrea preguntant de quina manera s’ha aprovat aquesta proposta i si s’ha fet algun estudi mediambiental que ho avali. “Esperem que rectifiquin”, diu Popovic, que reitera que “en cap cas” van en contra “dels drets dels animals”, sinó que allò que volen és “preservar” la cala Belladona.