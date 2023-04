Polémica en la Costa Brava por una nueva playa de perros: «Es ilegal»

La cala Belladona, compartida entre Calonge y Platja d’Aro, se ha convertido en una nueva playa de perros y mascotas. Los dos ayuntamientos han habilitado el espacio para que las personas puedan ir y bañarse con sus mascotas y esta se suma a la lista de playas de la Costa Brava donde se permite el acceso a los animales de compañía. Los equipos de gobierno de los dos municipios detallaron que atendían, así, las peticiones de los vecinos y de los visitantes; pero parece que esta decisión no ha gustado a todo el mundo. Un grupo de vecinos de las urbanizaciones que hay alrededor de la cala Belladona han afirmado que es una medida «ilegal» y piden a los consistorios que den marcha atrás porque no es el lugar «más idóneo» para hacer una playa para animales.

La semana pasada, los ayuntamientos de Calonge y Platja d’Aro presentaron esta nueva zona de baño para perros y dieron a conocer los detalles. Es un espacio que estará abierto todo el ante, sin ninguna restricción horaria ni de fechas, ocupa un espacio de unos 2.500 metros cuadrados y se puede acceder por el camino de ronda o por la vía verde de la carretera C-253, que une los dos municipios. Además, ya se confirmó que se instalaría un chiringuito en la arena donde se ofrecerían productos y servicios para los animales.

La oposición a esta iniciativa no se ha hecho esperar. Un grupo de vecinos de las urbanizaciones de Treumal de Calonge y Politur de Platja d’Aro se han constituido en asociación e instan los ayuntamientos a deshacer la medida. Aseguran que no tienen «nada en contra» de los perros, pero señalan que la cala Belladona no es el lugar «más idóneo» para hacer una playa para perros. La portavoz de la asociación, Jelena Popovic, asegura que los municipios han aprobado la propuesta «sin hacer ningún estudio ambiental previo» ni tampoco seguir «el procedimiento legalmente establecido». Popovic añade que las ordenanzas vigentes de las dos poblaciones prohíben el acceso de perros en la arena. Por eso, ven «inaudito» que se haya avanzado con la idea de convertir esta cala en un espacio que permita el baño de mascotas.

La cala Belladona, entre Calonge y Playa de Aro, es una nueva playa para perros a la Costa Brava | ACN

Será difícil limpiarla

Uno de los motivos con los cuales justifican su rechazo a la medida es que las características de la zona y que, para llegar a la arena, se tienen que bajar 148 escalones, hará «complicado» que se pueda acceder para limpiar la playa. Además, la portavoz de la entidad recuerda que la cala Belladona «es una de las pocas que quedan vírgenes en el Baix Empordà» y que les preocupa «muchísimo» el impacto que la iniciativa puede tener. De hecho, indica que este fin de semana se han desplazado hasta la playa un gran número de personas, venidos de todas partes.

Instancias en los dos ayuntamientos

La asociación considera que es «un despropósito» que se haya elegido la cala Belladona para la nueva playa para perros, ya que detalla que hay otras playas, como la Gran de Platja d’Aro o la zona de Torre Valentina de Sant Antoni, donde sería mejor y más fácil habilitar espacios para el baño de los animales. Con todo ello, el grupo de vecinos han presentado instancias en los ayuntamientos de las dos poblaciones y han enviado correos electrónicos a los regidores del área preguntando de qué manera se ha aprobado esta propuesta y si se ha hecho algún estudio medioambiental que lo avale. «Esperamos que rectifiquen», dice Popovic, que reitera que «en ningún caso» van en contra «de los derechos de los animales», sino que aquello que vuelen es «preservar» la cala Belladona.