Turull: “El vot a Junts és la garantia de no tirar l’1-O a la paperera”

Esquerra Republicana i Junts per Catalunya mantenen una pugna des de fa mesos que no intenten amagar durant la cursa electoral, sinó més aviat al contrari, l’exhibeixen. De fet, els dos actes centrals celebrats pels partits que fins fa uns mesos compartien Govern gràcies a la majoria del 52%, s’han centrat en els retrets i els dards enverinats. L’últim, el que va llençar aquest dissabte el president dels republicans, Oriol Junqueras, que va assegurar en l’acte central de campanya a Cornellà que “qualsevol vot independentista que no vagi a ERC a l’Àrea Metropolitana és un vot llençat i avala el règim contrari a l’esperança d’aquest país”. Aquest diumenge, en l’acte central de campanya celebrat a Manresa, Junts ha estat contundent en respondre a ERC i el secretari general de la formació, Jordi Turull, ha reivindicat el seu partit com “l’única garantia que els vots de l’1-O no es llencin a les escombraries”.

Turull ha insistit que el vot de cada ciutadà “mereix un respecte per concepció democràtica” i ha retret a Junqueras les seves paraules durant l’acte d’ERC d’aquest dissabte a Cornellà, amb què es va endinsar en territori socialista, però va carregar principalment contra els junters. “Alguns amb les seves taules de diàleg, acords de claredat i acords a Madrid tenen pressa per llençar els vots de l’1-O”, ha ironitzat. Per això, Turull ha dit que el 28 de maig serveix perquè “si les urnes s’omplen de les paperetes de Junts, es pot enviar un missatge molt clar als d’allà i a alguns d’aquí, a totes les clavegueres, les policies patriòtiques, als il·lusos enterradors del procés, que ni ens hem resignat, ni renunciat, ni ens hem rendit en el camí cap a la independència”, ha advertit.

En el mateix sentit, el secretari general ha lamentat les “rendicions” d’ERC amb el govern espanyol i ha reivindicat la figura de l’expresident de Junts per Catalunya i president a l’exili, Carles Puigdemont, dies després que l’ONU hagi amonestat Espanya per no permetre la seva investidura.

Borràs lamenta que ERC “s’alineï amb el PSC” per retirar-li l’acta

En paral·lel, la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha lamentat que l’independentisme s’alineï amb el PSC per “vulnerar drets fonamentals de diputats”, en referència a la retirada de la seva acta després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La presidenta també ha assegurat que “amb la persistència i la no renúncia, el president Puigdemont col·lecciona èxits a l’exterior perquè deixa en evidència tots aquells que col·leccionen la rendició a l’interior”.