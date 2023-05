ERC penetra “a la cova del llop”

Cornellà de Llobregat. Alcaldes perpetus del PSC des de 1985. Gairebé quatre dècades i només dos alcaldes: José Montilla (1985-2004) i Antonio Balmón (2004-2023). Un búnquer de majories aclaparadores al cinturó roig, però on ERC va ser segona força a les eleccions del 2019 amb 4 regidors. Per davant de Cs però a anys llum dels 14 regidors del PSC. El 2007, els republicans havien entrat per primera vegada en aquest búnquer amb 1 regidor, el 2011 l’havien perdut i el 2015 n’obtenien 2. I aquest 28-M, Cornellà és un dels 8 municipis de Catalunya on ERC es presenta en coalició amb EUiA, i tanca la llista qui fou l’únic alcalde no socialista que ha tingut la ciutat, entre 1979 i 1985: Frederic Prieto.

Ara, amb la Via Àmplia que continua proposant el president Pere Aragonès des de la plaça de Sant Jaume, ERC intenta penetrar en una comarca, el Baix Llobregat, històricament infranquejable per al catalanisme i l’independentisme. I és aquesta ciutat del Baix Llobregat la que ha estat l’escollida per ERC per fer el seu acte central de la campanya del 28-M. Amb tots els tòtems: el president Aragonès i el president del partit, Oriol Junqueras i la secretària general d’Esquerra, Marta Rovira des de l’exili. Però també amb els caps de llista de Barcelona, Ernest Maragall, de Terrassa, Ona Martínez, l’alcaldable a Santa Coloma, Gabriel Rufián, la candidata amfitriona, Raquel Albiol i la secretària d’organització del Jovent Republicà, Noemí Egea.

Rufián ensenya una butlleta d’ERC JORDI PLAY

Els republicans tindran en el 28-M un test per validar o censurar l’estratègia republicana de diàleg amb Madrid pel conflicte polític i de suport a l’estabilitat del govern de Pedro Sánchez. També tindrà impacte el balanç que facin els votants de la gestió de Pere Aragonès al Govern de la Generalitat, especialment després que Junts per Catalunya abandonés l’executiu l’octubre de 2022 acusant ERC d’incomplir el full de ruta independentista. I malgrat que els candidats locals fan esforços per centrar la campanya només en les seves ciutats i pobles, el 28-M serà també un test per consolidar o reordenar les posicions tant d’ERC com de Junts i la CUP en l’espai independentista.

“El pastís de dos colors”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida als ciutadans perquè aquest 28-M triïn a les urnes entre “l’immobilisme del PSC o la transformació republicana”. Però ha alertat que, moltes vegades, “els immobilistes van acompanyats d’altres immobilistes, “els blaus, els de Junts”. Tots dos, diu Aragonès, “s’han pensat que el país és seu, que les institucions són seves i que els altres només tenim dret a mirar-nos-les des de fora, però que no podem exercir plenament el poder i la voluntat de canvi”. El president ha avisat que, “després de 40 anys en què els dos de sempre s’han repartit el país, blau -en referència al color que identificava CiU- i vermell, ara toca canvi i deixar clar que la presidència republicana no és una anècdota”.

I encara un dard per a Junts: “No dubteu que si tenen l’oportunitat, es tornaran a posar d’acord perquè l’Ernest Maragall no sigui alcalde, amb una aliança conservadora amb càrrecs i prebendes a la Diputació. Aquests són els que diuen que tenen la bandera més gran -Junts-, els que pacten amb els suposats enemics del pais”.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha fet una crida a la gent del cinturó roig, “no perquè siguin socialistes, no perquè aquest territori va ser punta de llança de la transformació democràtica del país, on molta gent va construir els barris amb les seves pròpies mans”, perquè se sentin orgullosos i ajudin ara a “construir un país millor, una república”. En aquest sentit, Junqueras ha reiterat que “tothom sap que quan es tornin a posar les urnes per la independència, les posarem nosaltres”. “Cada vot metropolità que no va a ERC és un vot independentista llançat”, ha etzibat Junqueras adreçant-se al votant de Junts.

Ernest Maragall a l’acte central de campanya d’ERC Jordi Play

“Anem a la cova del llop a dir-los que això s’ha acabat”

El candidat d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall ha anunciat que els republicans han vingut a Cornellà, a “la cova del llop”, per “dir-los a la cara que això s’ha acabat”. Maragall, que tot just uns dies va dir que no governaria amb el PSC, ha explicat que “molts vam marxar del PSC per la deriva sucursalista i social-conservadora, per incompatibilitat manifesta amb un partit que deixava de banda el catalanisme i renegava del dret d’autodeterminació”. També ha fet un missatge directe a Xavier Trias, alertant-lo que el PSC està disposat a fer “ús de la més rància sociovergència”. “Faig una crida a Xavier Trias a no ser còmplice necessari d’aquesta nova operació d’Estat. Li demanem que no ajudi al projecte unionista“, ha dit l’alcaldable d’ERC.

El candidat d’ERC a Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, ha deixat clar que els republicans “no som responsables de les decisions del PSOE, sinó de les seves rectificacions, i qui vulgui més rectificacions, que ens doni més força”, ha dit l’encara diputat al Congrés dels Diputats, en al·lusió al suport d’ERC a l’estabilitat del govern espanyol. “No hi ha dret que el PSC hagi convertit les nostres ciutats en ‘cortijos de señoritos'”, ha reblat Rufián. I tot seguit, s’ha tret una butlleta de vot d’ERC de la butxaca per explicar qui pot votar ERC: “Si són de Junts poden votar ERC perquè som més indepes que ningú, si són de Podemos, som més valents que ningú, i si són socialistes som més socialistes que ningú”.

I final apoteòsic. “Balmón, Parlón, tic ,tac, tic, tac“. El mateix tic-tac-tic-tac que Pablo Iglesias va fer servir en molts dels seus mítings el 2015 en al·lusió al poc temps que quedava perquè Mariano Rajoy i el PP fossin desallotjats de la Moncloa.