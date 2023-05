ERC penetra «en la cueva del lobo»

Cornellà de Llobregat. Alcaldes perpetuos del PSC desde 1985. Casi cuatro décadas y solo dos alcaldes: José Montilla (1985-2004) y Antonio Balmón (2004-2023). Un búnker de mayorías agobiantes en el cinturón rojo, pero donde ERC fue segunda fuerza en las elecciones del 2019 con 4 regidores. Por delante de Cs pero a años luz de los 14 regidores del PSC. El 2007, los republicanos habían entrado por primera vez en este búnker con 1 regidor, el 2011 lo habían perdido y el 2015 obtenían 2. Y este 28-M, Cornellà es uno de los 8 municipios de Cataluña donde ERC se presenta en coalición con EUiA, y valla la lista quién fue el único alcalde no socialista que ha tenido la ciudad, entre 1979 y 1985: Frederic Prieto.

Ahora, con la Vía Amplia que continúa proponiendo el presidente Pere Aragonès desde la plaza de San Jaime, ERC intenta penetrar en una comarca, el Baix Llobregat, históricamente infranqueable para el catalanismo y el independentismo. Y es esta ciudad del Baix Llobregat la que ha sido la escogida por ERC para hacer su acto central de la campaña del 28-M. Con todos los tótems: el presidente Aragonés y el presidente del partido, Oriol Junqueras y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira desde el exilio. Pero también con las cabezas de lista de Barcelona, Ernest Maragall, de Terrassa, Ola Martínez, el alcaldable a Santa Coloma, Gabriel Rufián, la candidata anfitriona, Raquel Albiol y la secretaria de organización de la Juventud Republicana, Noemí Egea.

«El pastel de dos colores»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos porque este 28-M elijan a las urnas entre “el inmovilismo del PSC o la transformación republicana”. Pero ha alertado que, muchas veces, “los inmovilistas van acompañados otros inmovilistas, “los moratones, los de Junts”. Los dos, dice Aragonés, “se han pensado que el país es suyo, que las instituciones son suyas y que los otros solo tenemos derecho a mirárnoslas desde fuera, pero que no podemos ejercer plenamente el poder y la voluntad de cambio”. El presidente ha avisado que, “después de 40 años en que los dos de siempre se han repartido el país, azul -en referencia al color que identificaba CiU- y rojo, ahora toca cambio y dejar claro que la presidencia republicana no es una anécdota”.

Y encara un dardo para Junts: “No dudáis que si tienen la oportunidad, se volverán a poner de acuerdo para que Ernest Maragall no sea alcalde, con una alianza conservadora con cargos y prebendas a la Diputación. Estos son los que dicen que tienen la bandera más grande -Junts-, los que pactan con los supuestos enemigos del país”.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho un llamamiento a la gente del cinturón rojo, «no porque sean socialistas, no porque este territorio fue punta de lanza de la transformación democrática del país, donde mucha gente construyó los barrios con sus propias manos», porque se sientan orgullosos y ayuden ahora a «construir un país mejor, una república». En este sentido, Junqueras ha reiterado que «todo el mundo sabe que cuando se vuelvan a poner las urnas por la independencia, las pondremos nosotros». «Cada voto metropolitano que no va a ERC es un voto independentista lanzado», ha espetado Junqueras dirigiéndose al votante de Junts.

Ernest Maragall al acto central de campaña de ERC Jordi Play

«Vayamos a la cueva del lobo a decirlos que esto se ha acabado»

El candidato de ERC en Barcelona, Ernest Maragall ha anunciado que los republicanos han venido a Cornellà, a “la cueva del lobo”, para “decirlos a la cara que esto se ha acabado”. Maragall, que apenas unos días dijo que no gobernaría con el PSC, ha explicado que “muchos marchamos del PSC por la deriva sucursalista y social-conservadora, por incompatibilidad manifiesta con un partido que dejaba de banda el catalanismo y renegaba del derecho de autodeterminación”. También ha hecho un mensaje directo a Xavier Trias, alertándolo que el PSC está dispuesto a hacer “uso de la más rancia sociovergència”. “Haya un llamamiento a Xavier Trias a no ser cómplice necesario de esta nueva operación de Estado. Le pedimos que no ayude al proyecto unionista“, ha dicho el alcaldable de ERC.

El candidato de ERC en Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, ha dejado claro que los republicanos «no somos responsables de las decisiones del PSOE, sino de sus rectificaciones, y quienes quiera más rectificaciones, que nos dé más bastante», ha dicho lo encara diputado en el Congreso de los Diputados, en alusión al apoyo de ERC a la estabilidad del gobierno español. «No hay derecho que el PSC haya convertido nuestras ciudades en ‘cortijos de señoritos'», ha remachado Rufián. Y a continuación, se ha sacado un boletín de voto de ERC del bolsillo para explicar quién puede votar ERC: «Si son de Junts pueden votar a ERC porque somos más indepes que nadie, si son de Podemos, somos más valientes que nadie, y si son socialistas somos más socialistas que nadie».