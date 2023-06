Així ha estat el primer dia dels nous Ajuntaments de Catalunya

La cursa per les alcaldies de Catalunya ja ha arribat a la seva fi després de les eleccions del 28 de maig. Aquest passat dissabte es van investir als nous alcaldes de cada una de les ciutats i pobles de Catalunya, però no ha estat fins avui, dilluns 19 de juny, que han començat a definir el futur dels seus municipis. Tot i que bona part de l’expectació està posada a què passa als passadissos del Consistori de Barcelona després del gir inesperat que ha convertit a Jaume Collboni en l’alcalde de la capital catalana gràcies a l’acord amb els comuns d’Ada Colau i el PP de Daniel Sirera, altres ciutats del territori fan les primeres passes dels quatre anys de mandat.

Girona

A Girona, el cupaire Lluc Salellas nomenat alcalde gràcies a un tripartit independentista amb Junts i ERC ha aprofitat el primer dia per deixar clars els seus principis com a batlle. Assegura amb fermesa que “el seu govern no dependrà dels interessos de Barcelona ni Madrid“. Així ho afirma Salellas després de les afirmacions dels juntaires i els republicans en les que acusen Madrid d’orquestrar el pacte de Barcelona per frenar un lideratge independentista. En aquest sentit, el cupaire ha remarcat que el seu mandat se centrarà “especialment en la ciutat” i en la “defensa del país”.

Com a responsable de l’únic govern independentista de les quatre capitals catalanes, Salellas sentencia que posarà en relleu “sempre que faci falta” les aspiracions de Catalunya: “Si cal jugar un paper en aquest sentit, ho farem; per posar en relleu la feina, la visió política, la catalanitat, la llengua i el país que tenim, i que volem que sigui lliure al més aviat possible“, conclou. En els pròxims dies anunciarà com es definirà l’organigrama municipal, en el qual ja estan treballant.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en una atenció als mitjans de comunicació / ACN

Lleida

A Lleida, el flamant alcalde socialista, Fèlix Larrosa, ha aprofitat el primer dia per anunciar un nou enfocament per als projectes de l’alberg per a temporers sense sostre a Pardinyes i la nova estació d’autobusos. El seu objectiu és donar una nova visió als temes, però sense perdre els diners de les subvencions acordades amb el Govern. En aquest sentit, Larrosa ha lamentat que l’anterior govern de Junts i Esquerra lligués un contracte amb una empresa per dur a terme les obres de la nova estació. “Una cosa és tenir un model de ciutat i una altra és generar unes obligacions de caràcter contractual”, apunta.

Larrosa encara no ha anunciat com es repartiran les regidories de l’Ajuntament, però sí que ha afirmat en una declaració als mitjans que ja té clar la composició del nou govern i que a partir del dimarts 27 de juny farà el ple per constituir-lo.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en la primera roda de premsa com a batlle / ACN

Tarragona

Avui també ha estat el primer dia pel nou alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, no ha volgut perdre el temps. El socialista ha anunciat les dues primeres accions que durà a terme com a batlle: construir dos col·lectors que milloraran la capacitat de desguàs per tal de resoldre la problemàtica de les inundacions a la Part Baixa de la ciutat. “La transició ecològica és un dels elements clau del nou Govern de Tarragona; aquesta és una reivindicació històrica de la Part Baixa”, explica. Amb aquest primer acte, Viñuales ja ha fet el primer pas d’una de les grans promeses de la campanya electoral.

Per altra banda, la segona actuació que ha anunciat és renovar els vuit camps de futbol de la ciutat, la segona gran promesa que ha repetit durant la campanya. Durant la seva primera roda de premsa com a batlle, Viñuales també ha remarcat la seva voluntat de governar en minoria i arribar a acords: “Totes les forces seran importants per a nosaltres, som conscients que no tenim majoria absoluta i no ens comportarem com tal”, explica. L’alcalde, però, ha deixat clar que no té intenció de negociar en cap moment amb el partit d’extrema dreta Vox.