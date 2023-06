Así ha sido el primer día de los nuevos Ayuntamientos de Cataluña

La carrera por las alcaldías de Cataluña ya ha llegado a su fin después de las elecciones del 28 de mayo. Este pasado sábado se invistieron a los nuevos alcaldes de cada una de las ciudades y pueblos de Cataluña, pero no ha estado hasta hoy, lunes 19 de junio, que han empezado a definir el futuro de sus municipios. A pesar de que buena parte de la expectación está puesta a que pasa a los pasillos del Consistorio de Barcelona después del giro inesperado que ha convertido a Jaume Collboni en el alcalde de la capital catalana gracias al acuerdo con los comunes de Ada Colau y el PP de Daniel Sirera, otras ciudades del territorio hacen las primeras pasas de los cuatro años de mandato.

Girona

A Girona, el cupaire Lluc Salellas nombrado alcalde gracias a un tripartito independentista con Juntos y ERC ha aprovechado el primer día para dejar claros sus principios como alcalde. Asegura con firmeza que «su gobierno no dependerá de los intereses de Barcelona ni Madrid«. Así lo afirma Salellas después de las afirmaciones de los juntaires y los republicanos en las que acusan Madrid de orquestar el pacto de Barcelona para frenar un liderazgo independentista. En este sentido, el cupaire ha remarcado que su mandato se centrará «especialmente en la ciudad» y en la «defensa del país».

Como responsable del único gobierno independentista de las cuatro capitales catalanas, Salellas sentencia que pondrá de relieve «siempre que haga falta» las aspiraciones de Cataluña: «Si hay que jugar un papel en este sentido, lo haremos; para poner de relieve el trabajo, la visión política, la catalanidad, la lengua y el país que tenemos, y que queremos que sea libre lo antes posible«, concluye. En los próximos días anunciará como se definirá el organigrama municipal, en el cual ya están trabajando.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en una atención a los medios de comunicación / ACN

Lleida

En Lleida, el flamante alcalde socialista, Fèlix Larrosa, ha aprovechado el primer día para anunciar un nuevo enfoque para los proyectos del albergue para temporeros sin techo en Pardiñas y la nueva estación de autobuses. Su objetivo es dar una nueva visión a los temas, pero sin perder el dinero de las subvenciones acordadas con el Gobierno. En este sentido, Larrosa ha lamentado que el anterior gobierno de Juntos y Esquerra ligara un contrato con una empresa para llevar a cabo las obras de la nueva estación. «Una cosa es tener un modelo de ciudad y otra es generar unas obligaciones de carácter contractual», apunta.

Larrosa todavía no ha anunciado cómo se repartirán las concejalías del Ayuntamiento, pero sí que ha afirmado en una declaración a los medios que ya tiene claro la composición del nuevo gobierno y que a partir del martes 27 de junio hará el pleno para constituirlo.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en la primera rueda de prensa como alcalde / ACN

Tarragona

Hoy también ha sido el primer día por el nuevo alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, no ha querido perder el tiempo. El socialista ha anunciado las dos primeras acciones que llevará a cabo como alcalde: construir dos colectores que mejorarán la capacidad de desagüe para resolver la problemática de las inundaciones a la Parte Baja de la ciudad. «La transición ecológica es uno de los elementos clave del nuevo Gobierno de Tarragona; esta es una reivindicación histórica de la Parte Baja», explica. Con este primer acto, Viñuales ya ha hecho el primer paso de una de las grandes promesas de la campaña electoral.

Por otro lado, la segunda actuación que ha anunciado es renovar los ocho campos de fútbol de la ciudad, la segunda grande promesa que ha repetido durante la campaña. Durante su primera rueda de prensa como alcalde, Viñuales también ha remarcado su voluntad de gobernar en minoría y llegar a acuerdos: «Todas las fuerzas serán importantes para nosotros, somos conscientes que no tenemos mayoría absoluta y no nos comportaremos como tal», explica. El alcalde, pero, ha dejado claro que no tiene intención de negociar en ningún momento con el partido de extrema derecha Vox.