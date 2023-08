La Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana denuncia que el Ministeri de Cultura, encapçalat per Miquel Iceta, està posant traves per declarar el gènere musical patrimoni cultural i immaterial de la humanitat per la Unesco. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies, el principal problema que té Cultura és amb la denominació “catalana” i seria el que ha encallat el procés. El president de la plataforma, Amadeu Valentí, considera “incoherent” que el Ministeri de Cultura vulgui extirpar l’essència de la rumba catalana.

“Som gent de cultura, treballem en l’àmbit municipal i per les institucions. Que ens facin això, no ens ho mereixem”, lamenta. La Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana ha lamentat que Cultura els hagi insinuat que veurien amb més bons ulls que presentessin la rumba com a “espanyol o d’Espanya” i que fes tàndem amb la rumba flamenca.

El ministre de Cultura, Miquel Iceta, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i la cap de llista per Barcelona el 23-J, Meritxell Batet / ACN – Sílvia Jardí

El problema és dir-ne rumba catalana

El Ministeri de Cultura els ha traslladat que la denominació “catalana” i, per tant, que només sigui defensada per Catalunya, pot ser un problema a l’hora de rebre el reconeixement de la Unesco. El departament que dirigeix el socialista català Miquel Iceta considera que la candidatura tindria més possibilitats si fos compartida amb altres comunitats autònomes, però en aquest cas no es podria anomenar rumba catalana, cosa que per a Valentí és “mutilar l’art i treure l’essència a una música creada a Catalunya”.

El president de la plataforma insisteix que és un tret “diferencial” del gènere, que representa la “filosofia de vida del poble gitano català, a qui no se li ha de treure els seus orígens”. Valentí ha avançat que no pensen cedir perquè és una denominació que ret homenatge als creadors i impulsors del gènere, tant els vius com els morts. “Fa vuit mesos que treballem en aquest tema, gràcies a les forces polítiques i també a molta altra gent, no ho traurem”.

L’excusa del Ministeri de Cultura és de procediment. Són els estats qui han de presentar formalment la candidatura a la Unesco i a l’estat espanyol el procediment per fer-ho és sotmetre la proposta a votació al Consell de Patrimoni Històric, on estan representades les comunitats autònomes. El ministeri considera que la rumba catalana té poques opcions de rebre el suport de la resta de territoris de l’estat i, per tant, la candidatura podria quedar encallada. Des de Madrid també recorden que cada estat només pot presentar una candidatura cada dos anys i que actualment estan en procés la jota, la cultura cidrera, la transhumància i les catifes de flors.