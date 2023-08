Els turistes catalans atrapats a Etiòpia han pogut ser evacuats a una base militar

Els turistes catalans que havien quedat atrapats al nord d’Etiòpia per l’esclat d’un conflicte armat han pogut ser evacuats a una base militar, segons ha informat l’agència de viatges Kananga, que ha preferit no donar gaires detalls sobre l’operació de rescat per qüestions de seguretat. Els 19 viatgers, entre els quals també hi ha turistes d’altres regions de l’estat, han pogut ser traslladats en helicòpter a la base militar de Bahir Dar, al nord-oest del país.

“Els nostres viatgers acaben d’arribar a la base militar de Bahir Dar en helicòpter militar. Si tot va com està previst, demà podran agafar el seu vol amb destí Addis Abeba amb l’objectiu de connectar amb el seu vol internacional cap a Espanya”, explica l’agència en un comunicat.

Segons el Ministeri d’Afers Exteriors, dos turistes que també havien quedat atrapats a Amhara ja han pogut ser evacuats a Addis Abeba. Ara es treballa per preparar un pla d’evacuació per als altres 19. Quan hagin arribat a la capital ja podran volar de tornada cap a casa. El govern espanyol està fent les gestions pertinents amb les autoritats locals i el conseller de Seguretat Nacional per aconseguir que surtin de la regió en conflicte.

Un grup d’etíops resa a la regió Amhara, a Etiòpia / Europa Press/Contacto/Sally Hayden (Foto de ARCHIVO) 25/10/2020

Pànic pels enfrontaments entre les milícies i l’exèrcit

Els enfrontaments entre les milícies armades d’Amhara i l’exèrcit regular etíop van començar el passat 1 d’agost a la ciutat turística de Lalibela, que també és un important centre de peregrinació. Ràpidament, es va estendre a tota la regió d’Amhara, la qual cosa va obligar el govern d’Addis Abeba a declarar l’estat d’emergència i a tancar totes les vies de comunicació. L’exèrcit va tancar els aeroports de Gondar i la Lalibela i va bloquejar les carreteres d’entrada i sortida a la regió, fet que va deixar atrapats els turistes.

Exteriors ha informat que està en contacte permanent amb les autoritats locals, amb organitzacions internacionals que tenen presència sobre el terreny i amb ambaixades d’altres països que també tenen ciutadans nacionals atrapats. La idea seria trobar una sortida coordinada per a tots ells. Segons el govern espanyol, fa un any que el Ministeri d’Exteriors desaconsella viatjar a les regions etíops d’Afar i Amhara perquè són habituals els enfrontaments entre les milícies i l’exèrcit i els rebels controlen grans extensions de terreny.