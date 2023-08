L’insòlit objecte que una jutgessa ha autoritzat en una presó de dones

Una reclusa del centre penitenciari de Pamplona I ha aconseguit per via judicial que se li permeti tenir a la seva cel·la el seu satisfyer, després que li retinguessin al Departament d’Ingressos del centre i la direcció de la presó li denegués retornar-li la seva joguina sexual. La interna va recórrer de mans de la seva advocada aquesta decisió, i la jutgessa de Vigilància Penitenciària li ha donat la raó. Aquesta magistrada va fallar el 23 de juny passat que la interna té dret a la llibertat sexual amb aquest objecte, que no representa un perill.

La decisió de la magistrada ha arribat després que la direcció del centre pamplonès argumentés que la seva negativa s’emparava en el protocol en matèria de seguretat i la instrucció 3/2010, de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, perquè l’objecte “pot suposar un risc per als interns o personal penitenciari del mateix centre, o la seva manipulació pot suposar un risc de deteriorament durant un escorcoll”.

Para quienes tengan curiosidad, aquí el auto en que una jueza de vigilancia penitenciaria autoriza a una reclusa el uso del «satisfyer». En la foto 3, subrayado en rojo, las condiciones para conceder dicha autorización. pic.twitter.com/WmIY7ceyqk — Judge the Zipper (@JudgeTheZipper) August 11, 2023

La jutgessa defineix la joguina sexual en la interlocutòria com un “article de plàstic, estanc, que gairebé no alberga espai al seu interior i que funciona segons refereix la recurrent amb piles, per la qual cosa podrien retirar-se’l o posar-se’l”. A més, basa la seva decisió també en l’informe sol·licitat al fabricant de la joguina sexual i resol que “cada interna podria tenir, en cas d’adquirir-lo, el seu propi satisfyer sempre que s’atinguessin a respectar les condicions que s’imposen; perquè no resulta un objecte prohibit ni perillós”.

Condicions d’ús

L’autorització del “satisfyer” a aquesta interna està, tanmateix, subjecte a una sèrie de condicions que la mateixa jutgessa recull a la interlocutòria: no es pot compartir amb altres usuàries, el farà servir en moments concrets en un àmbit d’intimitat (determinat pel personal de presons), haurà de facilitar la posterior retirada de les piles pel personal de presons que les custodiarà, l’haurà de restituir rentat amb aigua i sabó al personal de presons que el custodiarà, coneixent i consentint la possibilitat de registre o sospita i fer un bon ús i respectar les condicions imposades.