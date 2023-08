L’OMS alerta que una nova variant de la Covid s’escampa amb rapidesa pel món

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha emès una alerta global per una nova variant de la Covid-19 que s’escampa amb rapidesa pel món. Tot i que podria provocar un augment significatiu de casos, encara no es pot relacionar amb l’increment de les hospitalitzacions a diversos països i el nivell d’alerta es manté baix. En un comunicat, l’organisme de l’ONU avisa que la nova variant Eris ha aparegut al radar de nombroses autoritats sanitàries i ha elevat el nivell de risc a variant d’interès. La seqüència de l’EG.5 —nom científic de la variant Eris— es va detectar per primera vegada el passat mes de febrer i ja suposa gairebé una cinquena part dels casos detectats arreu del món.

Segons les dades de l’OMS, la variant Eris ha estat identificada a 51 països, tot i que per ara es concentra sobretot a la Xina, que ha registrat més del 30% de tots els casos. Els Estats Units (18,4%), Corea del Sud (14,1%), Japó (11,1%) i el Canadà (5,3%) també han començat a detectar més casos nous. L’estat espanyol és l’onzè país de la llista amb només 107 seqüències, un 1,5%. Segons els registres que porta l’OMS, hi ha un “augment constant” de la proporció de casos de la nova variant respecte al total, la qual cosa podria indicar que s’està fent dominant.

L’equip de l’OMS desplaçat a la Xina per buscar l’origen de la Covid | ACN

Alta infecciositat, baix risc (de moment)

Entre el 17 i el 23 de juliol, per exemple, Eris va tenir una prevalença global del 17,4%, més del doble que un mes enrere, quan només suposava el 7,6% de tots els casos. En aquest context, l’OMS assegura que el risc de la nova variant per a la salut pública mundial encara és “baix” a escala global. Passa el mateix amb la resta de variants d’interès que circulen actualment i que l’OMS té al seu radar. “Tot i que EG.5 ha mostrat una major prevalença, avantatge de creixement i propietats d’escapament immunitari, fins ara no s’han informat canvis en la gravetat de la malaltia”, expliquen des de l’organisme.

De moment es descarta que hi hagi “cap associació” entre l’augment de la prevalença d’Eris i la pujada de les hospitalitzacions per Covid a països com el Japó o Corea del Sud, on cada vegada té més presència. A Catalunya, on la nova variant és minoritària, també s’ha registrat un increment de casos i del nombre de persones ingressades. Amb tot, l’OMS adverteix que l’avantatge competitiu que sembla tenir Eris “pot provocar un augment de la incidència de casos i esdevenir dominant en alguns països o fins i tot a escala mundial”.