Marxar de casa els pares: una odissea per a la gent jove

Marxar de casa els pares s’ha convertit en una autèntica odissea per als joves. Si la situació ja era complicada deu anys enrera, actualment la complexitat per poder-se emancipar ha crescut encara més. Segons un informe de l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya, l’edat d’emancipació s’ha retardat fins als 30,3 anys a l’Estat el segon semestre del 2022, la xifra més alta de les últimes dues dècades.

Aquest observatori realitza un informe dues vegades l’any per analitzar la situació en la qual es troben els joves que volen marxar de casa. Segons l’últim baròmetre, el percentatge de població jove que s’emancipava residencialment es va estancar fins al 15,9%, una xifra que xoca amb la que es pot observar d’Europa, en la qual un 31,9% de la població jove va poder emancipar-se. És a dir, la situació a Espanya és significativament més greu que la que es viu a Europa. Mirant les dades amb més profunditat, el percentatge d’emancipació de Catalunya és lleugerament més alt que el de la mitjana espanyola, però segueix molt per sota de les dades de la Unió Europea. En concret, només un 20,2% de la població va aconseguir emancipar-se.

Tres joves des d’un balcó del barri de Gràcia (ACN)

Els principals problemes pels quals aquesta emancipació no és possible és el context en el qual “les pujades als preus del lloguer i l’habitatge feien que per a una persona jove fos impossible emancipar-se sense sobreendeutar-se”: “Les persones joves a Espanya no es poden emancipar fins que deixen de ser joves. Això és un símptoma molt preocupant que demostra que els problemes estructurals de la joventut segueixen molt presents i condicionen la vida adulta”, asseguren des de l’Observatori.

“Tenir feina no és suficient”

En aquests moments, segons assenyala l’Observatori, el context és tan complicat que el simple fet de “tenir feina” no és suficient per poder garantir l’emancipació sense sobreendeutar-se: “Tenir feina no és suficient per poder accedir a un habitatge a Espanya”, expliquen. El principal motiu és que, tot i la pujada del salari mitjà d’una persona jove (13.079 euros nets a l’any), el preu de l’habitatge va pujar encara més. Mentre el creixement dels sous mitjans ha sigut del 4,5%, el creixement del preu de l’habitatge ha estat del 7,66%. Tal com està el mercat actualment, una persona jove amb el salari mitjà que volgués emancipar-se hauria de destinar el 82% dels seus ingressos en pagar el pis, una realitat que converteix en una autèntica odissea poder marxar de casa els pares.