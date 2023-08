Obren una investigació per esclarir la mort del lladre abatut a l’AP-7

El jutjat de Reus ha obert aquest dilluns una investigació per intentar esclarir i entendre tots els detalls que acompanyen la mort d’un lladre abatut d’un tret al cap dissabte passat per un agent dels Mossos d’Esquadra. La víctima mortal acabava de robar un cotxe i fugia de la policia, saltant-se diversos controls policials. Concretament, els fets van tenir lloc quan el lladre intentava escapar d’un control a l’altura de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, al Baix Camp, cap a un quart d’una del migdia. En el seu intent d’eludir el control, va provar de xocar contra els agents amb el cotxe que havia robat prèviament a la localitat d’Amposta, al Montsià. Un dels agents li va disparar en plena fugida i va acabar morint aquest passat diumenge arran del tret.

Segons detallen fonts del cas, el lladre va robar a Amposta una furgoneta d’un carnisser que havia baixat a fer una gestió deixant les claus posades, i aquest va ser el detonant de la persecució. En el moment que el mosso va abatre el lladre, l’home va caure desplomat al seient del copilot. En acostar-s’hi, els agents van poder veure que la víctima mortal duia un braçalet del centre de Salut Mental Pere Mata. A la motxilla, duia informes mèdics sobre el seu estat de salut. Tal com ha començat la investigació, el jutge no acusa el policia de la mort del lladre i, segons fonts judicials, no preveu fer-ho. És a dir, si tot segueix el seu funcionament habitual i no hi ha cap gir inesperat, en unes setmanes el cas podria quedar arxivat.

Vehicle dels Mossos d’Esquadra en una imatge d’arxiu / Europa Press

Defensar l’actuació

En unes declaracions d’aquest dilluns a la cadena SER, des del sindicat de Mossos d’Esquadra, USPAC, defensen fermament l’actuació de l’agent investigat. “Creiem que els mossos van salvar la seva pròpia vida i, probablement, la d’algun ciutadà. El Departament d’Interior hauria d’ajudar i donar suport a aquests agents”, assegura el portaveu de l’entitat sindical, Albert Palacio.