Ferit crític per un tret d’un mosso un lladre que intentava fugir d’un control

Un home que ha intentat escapar d’un control i ha provat d’envestir una patrulla a l’autovia A-7 després de robar un cotxe ha resultat ferit crític per un tret dels Mossos d’Esquadra. El lladre intentava escapar d’un control a l’altura de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, al Baix Camp, cap a un quart d’una del migdia. En el seu intent d’eludir el control, ha provat de xocar contra els agents amb el cotxe que havia robat prèviament a la localitat d’Amposta, al Montsià. Un dels agents li ha disparat en plena fugida i ara es troba en estat crític per l’impacte del tret.

Una agent ferida per atropellament en un altre control

Durant el mes de juny una agent dels Mossos d’Esquadra també va resultar ferida greu després que un vehicle que fugia d’un control policial a la C-16 l’atropellés en la fugida. El vehicle, que va provar d’escapar d’un control policial a l’altura de Castellbell i el Vilar, la va envestir i li va trencar una cama. També li va causar contusions a diverses parts del cos per l’impacte amb el cotxe. Els seus companys la van traslladar de seguida a l’Hospital de Manresa, on va estar hospitalitzada durant uns dies. Després d’envestir aquesta agent, el conductor del vehicle va continuar la seva fugida i abans de ser detingut va fer caure un motorista i va xocar contra un altre cotxe que circulava i contra un que estava estacionat. Finalment, va ser detingut al carrer Sant Blai de Manresa. El conductor duia un cotxe robat amb matrícules també robades i poques hores després d’envestir i ferir l’agent va passar a disposició judicial. El jutge va decretar el seu ingrés en presó provisional per l’atropellament d’aquesta agent dels Mossos d’Esquadra.