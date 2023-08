Girona reconeixerà els ‘influencers’ en català

Tik Tok, Instagram, Facebook, X, Youtube… Cada dia, milions de persones creen continguts a les xarxes socials. I milions de persones, de retruc, els veuen des dels seus mòbils o dispositius. L’Ajuntament de Girona vol aprofitar les xarxes socials per impulsar el català i promoure la ciutat, i potenciarà que els influenciadors publiquin continguts en llengua catalana. Aquest és un dels objectius que es marca la nova regidoria de Llengua Catalana, nascuda de l’acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i ERC.

La vicealcaldessa Gemma Geis explica que el món digital és “un àmbit estratègic” on cal incidir per impulsar el català, conjuntament amb el dia a dia al carrer. Per això, d’entrada, una de les primeres accions de la regidoria serà fer un mapa sobre la situació lingüística a Girona i a partir d’aquí teixir “aliances” amb els diferents sectors -com l’hostaleria o el comerç- per promoure la llengua que, segons la vicealcaldessa, “ha de ser un espai de trobada”.

És per això, que el consistori es proposa reconèixer aquells influenciadors que bolquin continguts en català. Des d’aquells que pengen vídeos que són una finestra d’allò que fan diàriament a d’altres publicacions més específiques (per exemple, les relacionades amb la música, el patrimoni o també aquelles gravacions on es desemboliquen joguines).

Gemma Geis, Lluc Salellas i Quim Ayats seran les cares visibles del nou govern de Girona / ACN

Girona remarca en declaracions a l’ACN que “cada vegada tenim més influenciadors gironins i hem de mirar que parlin en català perquè els nostres fills i filles trobin allò que busquen en la nostra llengua”. En aquest sentit, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmic assenyala que “a Girona creiem que podem trobar un espai per reconèixer-los a través d’un segell que els posi en valor i que ens ajudi a enfortir la llengua” i, de retruc, difondre la ciutat.

Geis explica que, d’aquesta manera, la mainada i els joves podrien trobar en català i, per tant, “sentir propers”; aquells continguts a xarxes que ara, majoritàriament, ho són en castellà o anglès. De fet, segons un estudi recent del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació, fet de manera conjunta amb l’agència Imagina, a Catalunya un 95% dels qui tenen més de 16 anys són usuaris habituals de, com a mínim, una xarxa social.

Feina transversal per la llengua

La vicealcaldessa de Girona explica que la nova regidoria de Llengua Catalana serà, sobretot, transversal, ja que l’ús de la llengua s’estén a nombroses àrees del nou govern. Geis destaca que “haver prioritzat la llengua i fer que hi hagi una regidoria específica demostra que el català és també un baluard de la ciutat i del nou equip de govern”, sobretot “veient també tots els atacs que té la llengua arreu dels Països Catalans”.

Mapa lingüístic

Entre les primeres accions que farà la nova regidoria, que porta Núria Riquelme, hi haurà un estudi sobre els usos lingüístics a la ciutat. Disposar d’aquest mapa, explica Geis, permetrà planificar accions per impulsar el català. I també, concretar-ne els recursos al pressupost per al 2024 (el primer del tripartit). Perquè com afirma Geis, els nous comptes s’han de convertir en el reflex “de la priorització de les polítiques” del govern a tres.